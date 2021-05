Uncharted 4 se dirige vers le PC, les déclarations de présentation aux investisseurs

Aujourd’hui était la journée des relations avec les investisseurs de Sony pour 2021, qui se traduit rarement par des actualités pour des sites comme le nôtre. Cependant, la présentation de cette année du segment Jeux et services réseau a donné lieu à une pépite d’informations assez intéressante. Uncharted 4: A Thief’s End est censé être en préparation pour une sortie sur PC, sur les traces d’Horizon Zero Dawn et plus récemment de Days Gone. Il apparaît sur la 26e diapositive ici, répertorié comme un nouveau vecteur de croissance pour PlayStation Studios aux côtés du mobile et des jeux en tant que service.

La diapositive révèle également que la version PC d’Horizon Zero Dawn a généré un retour sur investissement de 250% et que l’expansion de Sony sur le marché des ordinateurs personnels est conçue pour cibler d’autres territoires tels que l’Inde, la Russie et la Chine. Bien sûr, nous savons depuis un certain temps maintenant que le fabricant de matériel prévoit d’apporter de nombreuses autres exclusivités PS4 sur PC à l’avenir. Plus récemment, une page de création Steam pour PlayStation Studios a été mise en place, répertoriant jusqu’à 15 autres versions de PC. Ce total peut toutefois contenir des packs DLC. La dernière sortie de Nathan Drake semble certainement en faire partie.