Uncharted 4: A Thief’s End – Sony prévoit d’ajouter un autre port PC

Uncharted 4 - PlayStation Hits, Version physique, En français, Mode multijoueur, 1 Joueur

Jeu d'action et d'aventure Uncharted 4 sur PlayStation 4, Vivez le nouveau périple de Nathan Drake aux côtés de son frère dans leur quête au trésor du Capitaine Henry Avery, Pour les fans de jeux vidéos d'action et d'aventure Évolution du jeu : un gameplay plus moderne, un système de combat amélioré, des nouvelles animations le tout dans des environnements plus vastes pour plus d'exploration et de stratégie Compatible avec les consoles PS4 et PS4 Pro pour une expérience de jeu plus intense et optimisée grâce à la résolution 4k de la console Caractéristiques : Entrée du jeu Uncharted 4 dans la gamme PS Hits, Version physique, 1 Joueur, Mode multijoueur disponible, En version audio et sous-titrée français et anglais Contenu de la livraison : 1 x Jeu Uncharted 4 sur PlayStation 4, Gamme : PS Hits, Version physique, Jaquette en français