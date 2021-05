À son cinquième anniversaire, Uncharted 4: A Thief’s End a été joué par plus de 37 millions de personnes. Il est important de noter que ce ne sont pas des chiffres de vente: Naughty Dog est vague sur la façon dont le chiffre est calculé, mais le nombre comprendra presque certainement PS Plus téléchargements, copies d’occasion et locations. Néanmoins, c’est clairement un nombre impressionnant.

En 2019, le jeu avait vendu 16 millions d’unités, nous nous attendions donc à ce que ses chiffres de vente soient proches ou supérieurs à 20 millions d’unités maintenant. Il est également certain que le film Uncharted sortira en février prochain, à moins que Sony n’ait quelque chose de nouveau en magasin. Personnellement, nous apprécierions vraiment un patch PS5, car ce titre a toujours l’air incroyable, mais mérite de fonctionner à 60 images par seconde.

Nous avons absolument adoré l’exclusivité lors de sa sortie en 2016, en lui attribuant un 10/10 dans une critique élogieuse: «Une fin appropriée pour l’une des franchises les plus célèbres de PlayStation, Uncharted 4: A Thief’s End se trouve aux côtés de The Last of Us au sommet d’expériences d’action cinématographique. La capacité de Naughty Dog à raconter des histoires engageantes est inégalée, le dernier chapitre de Nate équilibrant de manière experte le bombardement contre des thèmes véritablement relatables.