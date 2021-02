Unboxing GDemu Dreamcast, une seconde vie pour la console SEGA

Le lecteur vous pose-t-il des problèmes? GDemu de Dreamcast est une solution. Nous vous montrons tout ce que cet émulateur de la légendaire console SEGA porte.

L’un des problèmes graves de Dreamcast est qu’au fil du temps, il y avait quelque chose d’aussi ennuyeux que le « Réinitialise ». En raison du passage des années, de la poussière et de la saleté, la plaque actuelle pourrait ne plus fonctionner correctement et provoquer une réinitialisation de la console tous les deux à trois.

Cet échec pourrait également être dû au lecteur SEGA Dreamcast GD-rom. Ce lecteur avait une foutue vis en or qui devait être serrée très soigneusement puis testée pour voir si la console était défectueuse.

Mais c’est fini si nous avons le DGemu pour Dreamcast. Dans la vidéo, nous montrons un déballage de cette carte qui, une fois installée dans notre Dreamcast, nous pouvons jouer à tous les jeux sur la console plus quelques reliques qui sont sorties dans les machines d’arcade. Il y a même ceux qui adaptent certains jeux pour que SEGA Dreamcast et GDemu puissent les exécuter.

GDemu a une installation très simple. Ouvrez simplement la console, retirez le lecteur GD-Rom et remettez la carte GDemu à sa place. Plus tard, nous devons configurer une carte SD pour mettre les jeux, mais c’est quelque chose que nous ne vous montrerons pas ici. Sur YouTube, il existe des centaines de tutoriels où vous pouvez voir en détail l’installation de l’émulateur, son kit de support et la préparation de la carte avec les jeux.