Unacademy, basée à Bengaluru, lève de nouveaux fonds auprès de Tiger Global Management et Dragoneer Investment Group

Unacademy lève de nouveaux fonds pour la troisième fois cette année, portant sa valorisation à 2 milliards de dollars.

Unacademy, une plate-forme d’éducation indienne en ligne, a levé un montant confidentiel de financement dans un nouveau tour de Tiger Global Management et Dragoneer Investment Group portant la valorisation de la société à 2 milliards de dollars. C’est la troisième fois que la collecte de fonds et la valorisation de l’entreprise augmentent. La société a été fondée par Gaurav Munjal, Roman Saini et Hemesh Singh en 2015, mais à l’origine, il s’agissait d’une chaîne Youtube créée en 2010 par Gaurav Munjal.

Unacademy Group a levé un nouveau cycle d’investissement auprès de Tiger Global Management et Dragoneer Investment Group. La ronde de financement valorise le groupe Unacademy à 2 milliards de dollars. – Gaurav Munjal (@gauravmunjal) 25 novembre 2020

La première ronde de fonds d’Unacadamey a eu lieu en février lorsqu’elle a levé 110 millions de dollars auprès de Facebook, de General Atlantic et d’autres, portant sa valorisation à 510 millions de dollars. La seconde est survenue il y a deux mois en septembre 2020, lorsqu’elle a levé 150 millions de dollars supplémentaires dans un tour dirigé par SoftBank, pour une valeur de 1,45 milliard de dollars.

La plateforme compte plus de 47 000 éducateurs qui enseignent dans plus de 14 langues réparties dans 5 000 villes. Plus de 1 500 cours en direct sont dispensés quotidiennement et plus de 3,2 milliards de minutes ont été regardées avec plus de 2 millions de vues chaque mois, rapporte l’Unacademy dans son blog.

«Notre mission depuis le premier jour a été de démocratiser l’éducation et de la rendre plus abordable et accessible. Nous avons toujours construit les produits les plus emblématiques qui offrent une éducation de haute qualité à tous. Aujourd’hui, je suis ravi d’accueillir Tiger Global et Dragoneer en tant que partenaires dans ce voyage. Ils sont tous deux des investisseurs mondiaux de premier plan avec une histoire de partenariat avec des entreprises innovantes qui ont un impact sur la vie des gens », a déclaré Gaurav Munjal, co-fondateur et directeur général de l’Unacademy dans un article de blog.

«L’opportunité d’améliorer des vies grâce à l’éducation en ligne est énorme en raison de sa simple accessibilité. L’équipe Unacademy a innové rapidement pour créer une plateforme de premier plan qui emmène l’éducation dans les coins les plus reculés de l’Inde. Nous sommes très heureux de nous associer à Unacademy et avons hâte de la voir évoluer davantage », a déclaré Scott Shleifer, partenaire chez Tiger Global, dans un communiqué.

