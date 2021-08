Una Stubbs, Mme Hudson est décédée à Sherlock

« Je ne suis pas ta gouvernante », répétait-il fréquemment Un talon dans la peau de Mme Hudson, rôle clé dans la série Sherlock de la BBC. De cette façon et avec sa sympathie, il est tombé amoureux de tous les fans du personnage qui regrettent aujourd’hui son départ : son 84 ans, actrice britannique décédé à Edimbourg. Protagoniste de séries comme Gomme de Worzel, Jusqu’à ce que la mort nous sépare Oui EastEnders, Il a gagné l’affection du public et de ses collègues.







était son agent Rébéca Blond, qui a travaillé avec Stubbs pendant plus de 20 ans, celui chargé d’annoncer la triste nouvelle. « Elle était entourée de sa famille. Elle me manquera énormément et je me souviendrai d’elle pour toujours », a-t-il souligné à ce propos. La BBC, la société dont l’artiste faisait partie, a confirmé qu’elle luttait contre une maladie depuis des mois. Ce sont les détails pour le moment et il est prévu que votre famille fournira de nouvelles informations dans les prochaines heures.

En ce sens, ses fils Joe et Christian Henson et Jason Gilmore ont déclaré dans un communiqué : « Notre mère est décédée paisiblement aujourd’hui entourée de sa famille. Nous demandons l’intimité et la compréhension en ces temps difficiles et tristes ». Les messages et condoléances de ses fans ne se sont pas fait attendre. C’est que Stubbs a gagné l’affection de tout le monde au Royaume-Uni et, aussi, dans le monde.

Elle commence sa carrière de danseuse et depuis les années 1960 elle se plonge dans le théâtre : c’est Rita, la fille d’Alf Garnett, dans Jusqu’à ce que la mort nous sépare et dans la foulée, il a participé au jeu télévisé Ne dis pas un mot Oui Donnez-nous un indice. Il est également devenu un favori du public quand c’était tante Sally dans Gomme de Worzel.

Avec sa participation à Till Death Us Do Part, il a gagné l’affection du public britannique (BBC).



Le mot de votre représentant

Rebbeca Blond a déclaré à la BBC : « Nous sommes désespérément tristes d’avoir perdu non seulement une merveilleuse actrice, dont la carrière à l’écran et sur scène – s’étalant sur plus de 50 ans – a été extrêmement variée. » Et il a énuméré : « De Jusqu’à ce que la mort nous sépare jusqu’à Sherlockainsi que des performances mémorables du West End au Old Vic, au Donmar Warehouse, au Sheffield Crucible et au National Theatre. Elle était drôle, élégante, gentille et une grande amie. »