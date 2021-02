Un youtubeur jette des téléphones portables coûteux à côté d’un vieux Nokia de 300 mètres de haut

Internet est merveilleux. Peu importe ce que vous recherchez, le plus étrange et le plus particulier, car nous le trouverons sûrement. Quant à la technologie, grâce à Internet, nous avons trouvé de grands experts et communicateurs dans le domaine qui sans cela, ils ne se seraient pas fait connaître. Grâce à Internet également, Les consommateurs et les utilisateurs peuvent s’informer avant d’acheter un nouveau smartphone ou un nouveau gadget grâce à la quantité d’analyses qui existe, mais Internet sert aussi à d’autres choses.

Parce que lorsque vous passez un après-midi ennuyeux à regarder des vidéos technologiques sur YouTube, vous finissez par découvrir de véritables joyaux. Pourquoi voir un mec lancer des smartphones haut de gamme en même temps qu’un Nokia 3310 depuis un drone à 300 mètres de haut, ce n’est pas quelque chose que vous voyez tous les jours.

Ça fait mal rien que de voir: lancez des smartphones haut de gamme à 300 mètres de haut

La chaîne YouTube en question, comme le fait écho NokiaMob, s’appelle UnlockRiver et se spécialise – comme si quelqu’un pouvait se spécialiser dans ce domaine – dans la vérification la résistance et la durabilité des produits technologiques tels que les smartphones.

Maintenant, ce qui est drôle, c’est qu’il ne le fait pas comme beaucoup d’autres créateurs de contenu, mais celui-ci le fait avec style: tirant ces smartphones d’une hauteur de 300 mètres. Le plus drôle dans tout cela est que dans beaucoup de ses vidéos pour comparer la résistance de ces téléphones, il lance également un Nokia 3310 indestructible, le tout dans le but de corroborer lequel des deux est le plus mal loti.

Par exemple, lors de son dernier test d’endurance, il a opposé le nouvel iPhone 11 Pro coûteux au légendaire Nokia. Un duel à voir d’ailleurs. Tout cela a permis à la chaîne d’atteindre le nombre de près d’un million et demi d’abonnés. En fin de compte et vous savez … il doit y avoir des gens pour tout dans la vie.

