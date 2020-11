Un youtubeur est entré dans le livre Guinness des records du monde pour ce match de Call of Duty Warzone

Après avoir conquis le monde de Fortnite, le joueur et le streamer Aydan Conrad officiellement entré le record du monde Guinness pour une performance incroyable dans un autre jeu – le jeu de tir en ligne Call of Duty: Warzone, développé par Infinity Ward pour Activision. Le joueur a en effet réussi à bien marquer 60 éliminations en mode Solo VS Squads, ou plutôt dans un jeu frénétique joué seul contre toute une légion d’adversaires.

Le mode Solo VS Squads n’est pas une exclusivité du dernier titre de la série Call of Duty, mais c’est un type d’entreprise que chaque joueur peut décider d’entreprendre à ses frais dans d’autres jeux compétitifs du genre. Les casse-cou choisissent d’affronter des équipes d’adversaires composées de plusieurs joueurs, mais décidant de N’ayez personne à vos côtés pour vous soutenir. Participer à des matchs de cette manière libère les joueurs du fardeau d’avoir à se coordonner avec leurs coéquipiers, mais la réalité est que le soutien des autres joueurs est souvent vital pour gagner un match.

Aydan est donc une partie défavorisée tant du point de vue numérique que du soutien logistique qu’une équipe de 3 ou 4 joueurs peut apporter à chaque membre de l’équipe au combat; malgré cela, il est sorti vainqueur du défi, terminant le match avec une collision frontale difficile avec un Juggernaut et récoltant un certain nombre de victoires qui n’avaient jamais été atteintes auparavant. Le résultat du streamer dépasse en fait le précédent record de 57 victoires réalisé par le streamer russe Stikinson. Le jalon a été franchi lors d’une diffusion en direct et célébré immédiatement après par Aydan avec une intervention sur Twitter dans laquelle il a remercié tous les spectateurs pour l’événement; la vidéo complète du match a été publiée quelques heures plus tard sur YouTube.