Un youtubeur a transformé le Samsung Galaxy Z Fold 4 en Windows Phone et le résultat ne pouvait pas être mieux

Que le Samsung Galaxy Z Fold 4 est l’un des terminaux les plus avancés et les plus polyvalents que l’on trouve sur le marché aujourd’hui n’est pas un secret. En fait, vous pouvez tirer beaucoup d’un mobile pliant si vous savez tout ce qu’il peut faire. Et à première vue et avec les informations disponibles sur cet appareil, il ne devrait plus pouvoir nous surprendre. Et nous ne pourrions pas avoir plus tort.

Comme indiqué dans Gizmochina, un youtuber a réalisé transformez votre Samsung Galaxy Z Fold 4 en un téléphone dans le plus pur style Windows Phone. Cette transformation n’est qu’esthétique, puisque le téléphone reste un terminal Android de la tête aux pieds. Le résultat est pour le moins très saisissant.

Deux bureaux Windows sur le même Android

Ce YouTuber, un passionné de technologie nommé Mark Spurrel, a utilisé une combinaison de deux lanceurs Android et de routines Bixby pour atteindre votre objectif. Juste au cas où il fallait le mentionner, Bixby est l’assistant virtuel inclus dans les téléphones de la marque coréenne. Et, en plus, vous pouvez en tirer beaucoup de jus avec les bonnes commandes vocales.

Dans la vidéo, que vous pouvez voir sous ces lignes, vous pouvez voir le processus de transformation complet. C’est incroyable de voir comment Spurrel parvient à passer de l’interface utilisateur de base à deux dispositions différentes : un bureau de type Windows 10 avec l’écran déplié et une disposition de type Windows Phone lorsque l’écran est plié.

Le bureau avec l’écran déplié est vraiment impressionnant. Il nous montre raccourcis, widgets et même un menu Démarrer. Il y a même un panneau de paramètres complet et un pour les notifications. Cependant, Spurrel souligne que cette transformation ce n’est pas parfait, loin de là; le terminal alterne constamment entre un lanceur et un autre.

Cependant, nous sommes confrontés à une personnalisation qui peut impliquer un bon point de départ pour profiter pleinement des capacités d’un Samsung Galaxy Fold Z 4, car il ouvre la porte à tout un monde pour les fans de la personnalisation la plus extrême.

