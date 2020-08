Un YouTuber a fait un volcan de 10 000 litres de Coca-Cola

Une YouTuber en Russie peut avoir établi le record de la plus grande explosion volcanique Coca-Cola et bicarbonate de soude. Comme on le sait depuis des années, la combinaison de la boisson bien connue avec le composé provoque une réaction expansive du liquide qui, s’il est contenu à l’intérieur d’un récipient à col étroit, sort dans un puissant jet de mousse. Le principe était poussé à l’extrême par le créateur russe Maxim Monakhov – alias Mamix – qui, dans un clip sur la plate-forme de partage vidéo, a créé un énorme geyser basé sur un navire de 10 000 litres de Coca-Cola.

Beaucoup connaissent cette expérience avec du vinaigre au lieu de Coca-Cola, mais le principe derrière elle est identique mais en même temps différent de ce qui provoque la réaction entre Coca-Cola et Mentos: ce dernier type de réaction est mieux connu, mais comme le disait Maxim, il est également plus coûteux et moins spectaculaire à reproduire à grande échelle. Ce qui compte, c’est que le résultat des trois types de réactions soit visuellement le même, et que pour cette raison, le clip accumule des millions de vues en quelques heures.

Sortie vendredi dernier, la vidéo a été vue à ce jour plus de 7 millions de fois bien que le discours soit entièrement en russe. En fait, comprendre la langue n’est pas indispensable pour saisir les bases de ce qui se passe à l’écran: la vidéo décrit dans un premier temps le processus d’assemblage de l’énorme conteneur qu’il devra stocker les 10000 litres de Coca-Cola et le compartiment destiné au bicarbonate de sodium (ce dernier doit en effet être plongé dans le réservoir de la boisson par le haut et très rapidement, pour que la réaction explosive donne son meilleur); Une fois la cuve réalisée et les réactifs transportés sur le site, Maxim et ses collègues démarrent l’expérience, qui est un succès.