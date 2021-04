Un volcan menace d’effacer la carte du paradis des Caraïbes

Des ruisseaux de lave chaude, des fragments de roches et de gaz coulent sur les flancs du volcan La Soufrière, sur la petite île caribéenne de São Vicente, après la plus grande explosion de volcan à ce jour, depuis l’éruption a commencé quatre jours plus tôt.

La Soufrière a éclaté vendredi (9) après des décennies d’inactivité, pompant des nuages ​​de cendres sombres à 10 kilomètres et forçant les habitants à quitter la région par voie terrestre et maritime.

Aucun décès n’a été signalé à ce jour, mais environ un tiers de la superficie de l’île est isolé et l’espace aérien reste fermé, tandis que l’approvisionnement en eau et en électricité est intermittent dans certaines communautés.

Plusieurs insulaires ont déclaré à . qu’ils évitaient de partir, car les cendres bloquent l’air et se transforment en quelque chose comme du ciment au contact de la pluie, ce qui rend difficile les déplacements à pied ou en voiture.

«Nous souffrons des cendres et il est parfois difficile de respirer», a déclaré Aria Scott, 19 ans, étudiante vivant dans la capitale Kingstown. « Je ne vais pas dehors, parce que je ne veux pas prendre de risque. »

L’explosion de lundi, qui a eu lieu à 4 heures du matin, heure locale, a été la plus puissante à ce jour, a déclaré Erouscila Joseph, directrice du Centre d’études sismiques de l’Université des Antilles, qui a averti que l’éruption pourrait provoquer des torrents de boue en cendres. atteindre les rivières.

« Nous pensons que d’autres explosions sont possibles dans les prochains jours ou semaines », a-t-il déclaré.

Saint-Vincent-et-les Grenadines, qui compte un peu plus de 100 000 habitants, n’a pas connu d’activité volcanique depuis 1979, date à laquelle une éruption a causé des dommages d’environ 100 millions de dollars. L’éruption de la Soufrière – qui signifie «sortie de soufre» en français – a tué plus d’un millier de personnes en 1902.