Un voile orange de poussière étouffe Pékin dans une tempête de sable record

Pékin a été enveloppé dans l’une de ses tempêtes de sable les plus graves depuis plus d’une décennie, qui s’est combinée à la pollution de l’air pour créer une brume toxique et granuleuse qui a transformé le ciel en orange et fait disparaître l’horizon.

La tempête de sable a frappé la capitale chinoise lundi matin (15 mars) après que des vents violents de Mongolie ont soufflé la poussière du désert de Gobi par-dessus la frontière. En Mongolie, 341 personnes sont portées disparues après que la même tempête de sable a soufflé à travers le pays, selon The Guardian .

Aggravant la situation, la pollution de l’air à Pékin a augmenté ces dernières semaines alors que le pays sort de l’isolement. L’indice de la qualité de l’air (IQA) de la ville a atteint un maximum de 999 «dangereux», selon le projet World Air Quality Index . Pour le contexte, dans le même temps, l’AQI pour New York était de 26.

« C’est la tempête de sable la plus intense que notre pays ait connue en 10 ans, et elle couvre la plus vaste zone », a déclaré le Centre météorologique national chinois après avoir émis une alerte météorologique. selon une déclaration .

Plus de 400 vols à destination et en provenance de Pékin ont été annulés et les autorités ont ordonné aux résidents de rester à l’intérieur, bien que beaucoup se soient aventurés pour capturer des images époustouflantes de la ville alors qu’elle était engloutie dans une épaisse poussière orange.

Un homme portant un masque de protection fait des cycles avec son chien pendant la tempête de sable à Beijing, en Chine. (Crédit d’image: Getty Images)

Intensité de la tempête de sable

Les tempêtes de sable ne sont pas rares à Pékin et dans le nord de la Chine en raison de leur proximité avec le désert de Gobi.

Au cours des années 1950, la déforestation et l’érosion des sols, en particulier dans le nord, a alimenté des tempêtes de sable plus fréquentes et plus intenses. Les gens ont abattu les forêts qui se trouvaient autrefois à la frontière avec la Mongolie et offraient un tampon naturel contre le sable. Cependant, un projet de plantation massive d’arbres lancé dans les années 1970 a contribué à contrer ces dommages. Dans le cadre du programme forestier Three-North Shelter, 87 millions d’acres (5 millions d’hectares) d’arbres seront plantés près de la frontière avec la Mongolie d’ici 2050, selon Bloomberg .

En conséquence, le nombre de jours pendant lesquels le sable a soufflé chaque année sur Pékin est passé de 26 jours dans les années 1950 à seulement trois jours en 2010, selon Bloomberg, faisant de tempêtes de sable comme celle-ci une valeur aberrante. Cependant, le changement climatique a rendu les vents plus forts, ce qui pourrait aggraver les tempêtes de sable à l’avenir.

Un corbeau vole à travers la poussière épaisse au-dessus du Palais de la Cité Interdite. (Crédit d’image: WANG ZHAO / AFP via Getty Images)

Problèmes de santé

Pékin et d’autres villes chinoises sont confrontées à des niveaux effroyables de pollution de l’air en raison de leur dépendance à l’énergie au charbon, de l’augmentation de la population et de l’augmentation du trafic automobile.

La pollution atmosphérique est déjà dangereuse pour la santé, mais combinée aux tempêtes de sable, elle peut devenir un problème encore plus grave, selon Bloomberg.

Pendant la tempête de sable actuelle, les niveaux de particules de 10 micromètres ou moins – appelés PM10 – à Pékin ont atteint 8000 microgrammes par mètre cube, soit plus de 160 fois la limite de sécurité fixée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), selon Sky News .

Si la pollution atmosphérique d’origine humaine continue d’augmenter dans les décennies à venir, les tempêtes de sable pourraient devenir beaucoup plus problématiques pour les habitants des grandes villes chinoises comme Pékin, même si les tempêtes de sable elles-mêmes deviennent moins fréquentes.

