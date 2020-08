Un vibromasseur pour le visage: Toni Braxton vous fait picoter

Il est prudent de discuter du sens ou du non-sens de nombreux soins de beauté. Le fait que la diva de la soul Toni Braxton utilise abusivement un jouet sexuel pour lisser les rides sur le visage est au moins divertissant pour ses fans. Un avertissement fait également partie des conseils d’application.

La chanteuse Toni Braxton a révélé une routine beauté inhabituelle dans un clip Instagram pour «Vogue»: la femme de 52 ans utilise un vibrateur pour les soins du visage. “Je ne l’utilise que pour mon visage … honnêtement!” Plaisanta Braxton. L’appareil dispose de trois paramètres. Cependant, ils déconseillent le niveau trois. Pourquoi, elle a laissé ouvert.

Dans la vidéo, Braxton explique qu’elle appelle le sextoy un “visage picotant” qui stimule ses muscles. Parfois, elle le met au congélateur avant le traitement, puis l’application a un effet encore meilleur, selon la chanteuse.

Pour le prouver, elle a utilisé l’accessoire de beauté légèrement différent devant le miroir et a fait rouler le vibromasseur sous ses yeux alternativement d’avant en arrière. Ses fans étaient enthousiasmés par le truc dans les commentaires et ont au moins confiance en lui pour avoir un effet rajeunissant – après tout, vous ne pouvez pas du tout voir l’âge du musicien.

Avec la chanson “Un-Break My Heart”, Braxton a célébré l’un de ses plus grands succès en 1995, elle a remporté plusieurs Grammys et a vendu plus de 40 millions de disques au cours de sa carrière. En privé, la diva de la soul ne cesse de faire la une des journaux à cause de sa maladie auto-immune. En 2010, la musicienne a fait connaître publiquement sa maladie lupique. La maladie est une forme de rhumatisme, dont les symptômes comprennent des douleurs articulaires et des problèmes aux poumons et aux reins.