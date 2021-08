Un vétéran américain décède d’une maladie traitable en attendant son lit en soins intensifs

Le vétéran de l’armée américaine Daniel Wilkinson est décédé à l’hôpital il y a plus d’une semaine après avoir eu du mal à accéder rapidement aux soins d’urgence.

Les épidémies de Covid augmentant à nouveau à cause de la variante Delta, les hôpitaux se remplissent à nouveau, ce qui fait que des personnes comme Wilkinson manquent les soins dont elles auraient besoin pour survivre.

« Il a servi deux déploiements en Afghanistan, est rentré à la maison avec un Purple Heart, et c’est un calcul biliaire qui l’a fait sortir », a dit sa mère Michelle Puget.

Le vétéran américain Daniel Wilkinson a eu du mal à accéder aux soins d’urgence avant sa mort.

Lorsqu’il a commencé à se sentir mal le samedi 14 août, Puget, qui habite trois portes plus loin, a précipité Wilkinson au Bellville Medical Center au Texas, juste à l’extérieur de Houston.

Wilkinson a reçu un diagnostic de pancréatite biliaire, une maladie traitable qui nécessitait des soins immédiats.

La bile créée par sa vésicule biliaire s’est durcie et a créé un calcul biliaire, semblable aux calculs rénaux, et a bloqué son canal pancréatique, provoquant une douleur, une inflammation et, si elle n’est pas traitée rapidement ou se répare naturellement, pourrait provoquer l’arrêt d’un organe entraînant la mort.

Le Dr Hasan Kakli, le médecin chargé de traiter Wilkinson, se souvient du moment où il a su que Wilkinson n’allait pas pouvoir obtenir les soins dont il avait besoin au Bellville Medical Center.

« Je fais des labos sur lui, je reçois des labos, et les labos reviennent, et je suis devant l’ordinateur, et j’ai un de ces moments » Oh, merde « . Si cette pierre ne sort pas spontanément et ne le fait pas » t se résolvent, ce fluide s’accumule, remonte dans le foie, remonte dans le pancréas et commence à fermer ces organes. Ses analyses de sang ont même montré que ses reins étaient en train de fermer.

Kakli a déclaré que son patient était en train de mourir juste devant lui et que le temps s’écoulait dangereusement.

Wilkinson n’a pas pu entrer dans une unité de soins intensifs en raison du nombre élevé de patients Covid.

En règle générale, lorsque quelque chose comme cela se produit, les centres médicaux appellent d’autres hôpitaux pour voir s’il y a des lits de soins intensifs ouverts dans leurs ailes médicales. Kakli s’est souvenu avoir passé plusieurs appels téléphoniques à d’autres installations, seulement pour obtenir beaucoup de « désolé … désolé … désolé », en réponse.

Ces endroits avaient tout le personnel nécessaire, mais aucun de l’espace requis. Chaque hôpital à proximité était rempli de patients Covid.

« Ensuite, je suis devant mon ordinateur et je me gratte la tête et j’ai cette pensée en tête : ?’

« Un médecin m’a envoyé un message : « Hé, je suis dans le Missouri. La dernière fois que j’ai vérifié, nous avons des lits de soins intensifs. Nous pouvons le faire, appelez ce numéro. Le gars suivant m’envoie un message, c’est un spécialiste en gastroentérologie, il me dit : « Je suis à Austin. Je peux faire son intervention, le faire passer. » J’ai dit : ‘Très bien, allons-y.’ Il m’a répondu par SMS cinq minutes plus tard : « Je suis désolé. Je n’arrive pas à obtenir l’approbation administrative pour l’accepter, nous sommes complets. »

Pendant sept heures, Wilkinson a attendu dans un lit d’urgence, sans dire s’ils pourraient ou non lui trouver une place, ou s’il y arriverait.

« J’avais cette pensée en tête : ‘J’ai besoin d’amener sa mère ici tout de suite' », a déclaré Kakli. « J’ai dit : ‘S’il ne fait pas cette procédure, il va mourir.' »

« Je devais aussi avoir la discussion avec lui. »Dan,’ dis-je, ‘si ton cœur s’arrête devant moi juste ici, que veux-tu que je fasse ? » se souvient Kakil.

« Voulez-vous que je fasse tout ce que nous pouvons pour vous réanimer et essayer de récupérer votre cœur? Si cela devait arriver, Dan, si je devais vous récupérer, nous sommes toujours dans cette position où nous sommes en ce moment .' »

Wilkinson a choisi d’en parler à sa mère avant de décider quoi que ce soit.

Après des heures d’attente, un lit s’est finalement ouvert à l’hôpital VA de Houston, et ils ont fait voler Wilkinson en hélicoptère pour l’amener à l’USI.

Kakli s’est souvenu de Wilkinson en disant: « Oh, mec, je me suis promis qu’après l’Afghanistan, je ne serais plus jamais dans un hélicoptère! … Oh, eh bien, je suppose. »

Seulement, il était trop tard pour effectuer la procédure.

« Ils n’ont pas pu faire la procédure sur lui parce que cela avait été trop long », a déclaré sa mère.

« Ils m’ont dit qu’ils avaient vu des poches d’air dans ses intestins, ce qui signifie qu’ils commençaient déjà à mourir. Ils m’ont dit que je devais prendre une décision, et je savais ce que ressentait Danny ; il ne voulait pas être de cette façon. Et, donc, nous étions tous d’accord pour dire que nous devions le laisser partir. «

À l’âge de 46 ans, Daniel Wilkinson est décédé environ 24 heures après être entré dans la salle d’urgence du centre médical Bellville.

Covid a empêché les gens d’accéder aux soins pour d’autres maladies.

Kakli a déclaré que s’il n’y avait pas eu Covid, la procédure pour Wilkinson aurait pris 30 minutes, et il aurait été de nouveau à la porte – heureux et en bonne santé.

« Nous jouons aux chaises musicales, avec 100 personnes et 10 chaises », a-t-il déclaré. « Quand la musique s’arrête, que se passe-t-il ? Des gens du monde entier viennent à Houston pour se faire soigner et, pour le moment, Houston ne peut pas s’occuper des patients de la ville voisine. C’est la réalité. »

Les pénuries d’infirmières à l’échelle du pays sont également le résultat de la crise de Covid et laissent l’état médical du pays suspendu à un fil effrayant.

« J’ai peur que le prochain patient que je vois soit quelqu’un que je ne puisse pas atteindre là où ils doivent aller », a déclaré Kakli.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique.