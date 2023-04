Un vétéran à l’aéroport dénonce la « valeur volée » de l’homme

FONTANA ARTE lampe de table VOLÉE Volee à LED (Blanc - Aluminium)

Volée Fontana Arte s'allume d'un geste qui évoque le tennis : un simple mouvement de la main sous la tête de l'appareilactionne un dispositif électronique qui allume et éteint la lampe sans avoir besoin de la toucher, tandis qu'un capteur àeffleurement situé sur le dessus de la tête permet de régler le flux lumineux. L'alternance entre la rationalité et la forme, entre les cylindres et les sections sphériques recoupées par des plans et des courbes douces, est la caractéristique qui permet à cette lampe de s'adapter aux situations les plus variées avec la discrétion et la fonctionnalité typique des instruments de travail. Corps en aluminium extrudé, tête et joints en aluminium moulés sous pression, et cordes mécaniques en acier. Un simple mouvement de la main sous la tête de l'appareil active un dispositif électronique qui permet d'allumer et d'éteindre la lampe sans la nécessité de la toucher (touchless). Un capteur tactile posé sur la tête de l'appareil permet la régulation du flux lumineux avec 4 divers niveau d'intensité ( 0%, 40%, 60%, 100%). Un système Time out éteint automatiquement la lampe après 5 heures de fonctionnement. Une fois éteinte, la lampe garde en mémoire le dernier niveau d'intensité de lumière utilisée. La lampe est livrée avec une fiche multiple. Câble d'alimentation, ballast sur câble et prise de couleur noire.