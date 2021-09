Un véhicule électrique vous convient-il ? Ce qu’il faut savoir avant de magasiner

Alors que les véhicules électriques et les hybrides rechargeables deviennent de plus en plus populaires parmi les marques de voitures, de nombreux consommateurs se demandent s’ils devraient changer.

C’est toujours une bonne idée de revoir les faits avant de se rendre chez le concessionnaire et de comprendre si un VE vous convient. Bien que la conduite d’un véhicule électrique soit connue pour réduire les émissions et aider l’environnement, il existe de nombreux autres avantages qui peuvent surprendre même ceux qui sont les plus dévoués à leur consommation d’essence.

Pour mieux connaître l’étendue des véhicules électriques disponibles pour les consommateurs en ce moment, TMRW s’est entretenu avec Chelsea Sexton, l’un des principaux experts du documentaire de 2006 « Who Killed the Electric Car ». Sexton a également cofondé et a été l’ancien directeur exécutif de Plug In America, une organisation à but non lucratif qui s’efforce de réduire le pétrole, les émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer la qualité de l’air en faisant la promotion de voitures propres et abordables fonctionnant à l’électricité domestique. Chaque année, Plug In America organise un événement de conduite à l’échelle nationale lors de la National Drive Electric Week fin septembre, au cours duquel les clients peuvent découvrir et tester des voitures électriques sans la pression d’un concessionnaire.

Voici ce que nous avons appris sur les véhicules électriques jusqu’à présent.

La Polestar 2, une entreprise suédoise rivalisant avec Tesla, vient de lancer son premier véhicule électrique pour les consommateurs américains. Paul Barshon / Polestar

Quels sont les avantages d’acheter ou de louer un VE ?

Vous pouvez supposer que la plupart des consommateurs de véhicules électriques les choisissent pour des raisons environnementales. Sexton a dit que c’est un facteur moins important que vous ne le pensez.

« Nous achetons émotionnellement et justifions rationnellement », a-t-elle déclaré, expliquant que les gens se tournent vers d’autres facteurs pour acheter un VE. « La voiture elle-même doit être meilleure, moins chère ou quelque chose de plus qu’au-delà. »

Voici quelques points rationnels que les personnes qui achètent un véhicule électrique ou un hybride peuvent citer :

Une belle balade : « La réponse n°1 que les propriétaires de véhicules électriques vous donneront est que c’est une meilleure expérience de conduite », a déclaré Sexton à TMRW. « Ils sont tous à couple. Ils sont amusants, silencieux et fluides car il n’y a pas de changement de vitesse, ce qui les rend plus calmes dans la circulation. » Les nouveaux Chevrolet Bolt EUV et EV, par exemple, délivrent 200 chevaux et 266 livres de couple quasi instantané.

« Personne ne pense qu’aller à la station-service est un inconvénient, à moins que vous n’y soyez pas obligé », a souligné Sexton. Elle a ajouté que la grande majorité des conducteurs de véhicules électriques rechargent leur voiture pendant la nuit à la maison pendant qu’ils dorment. L’expérience devient aussi bénigne que de charger un téléphone. Et tout à coup, l’expérience de partir tôt au travail pour faire le plein parce que vous n’aviez pas envie de pomper sous la pluie la nuit précédente ne se produit plus. (Les trajets plus longs sur la route pourraient être une autre histoire pour le moment.) Des incitatifs qui simplifient la vie : Selon l’endroit où vous vivez ou votre employeur, il existe une gamme d’incitations pour les conducteurs de VE. De nombreux États autorisent les conducteurs de véhicules électriques à utiliser la voie réservée aux VOM (également appelée « voie de covoiturage ») même avec une seule personne dans la voiture. Selon l’endroit où vous habitez, cela peut économiser jusqu’à une heure dans le trafic de banlieue. Sexton a expliqué comment une mère a déclaré que la meilleure partie de l’achat d’un véhicule électrique était qu’elle disposait d’une heure supplémentaire avec son enfant chaque jour au lieu de la dépenser avec la circulation. C’est un avantage ! Certaines entreprises, telles que Bank of America et Google, récompensent les employés qui conduisent les voitures les plus respectueuses de l’environnement avec divers avantages.

Déduction fiscale potentielle : Sexton a expliqué qu’il existe des incitations fiscales pour ceux qui achètent une voiture électrique, mais elles peuvent varier ou changer. Il pourrait y avoir jusqu’à 7 500 € de remboursements d’impôts disponibles, mais cela dépend de la marque et tout le monde n’est pas admissible. Certaines des incitations sont également sur le point d’expirer, alors assurez-vous de vérifier comment cela fonctionne dans votre état.

Sexton a expliqué qu’il existe des incitations fiscales pour ceux qui achètent une voiture électrique, mais elles peuvent varier ou changer. Il pourrait y avoir jusqu’à 7 500 € de remboursements d’impôts disponibles, mais cela dépend de la marque et tout le monde n’est pas admissible. Certaines des incitations sont également sur le point d’expirer, alors assurez-vous de vérifier comment cela fonctionne dans votre état. Économisez de l’argent sur les services publics : De plus, certaines entreprises de services publics offriront aux utilisateurs de véhicules électriques des tarifs moins élevés pour recharger les voitures en dehors des heures de pointe d’utilisation diurne, ou des réductions sur les factures pour l’installation d’une borne de recharge à domicile. De plus, de nombreuses municipalités autorisent le stationnement gratuit avec parcomètre pour les véhicules électriques.

De plus, certaines entreprises de services publics offriront aux utilisateurs de véhicules électriques des tarifs moins élevés pour recharger les voitures en dehors des heures de pointe d’utilisation diurne, ou des réductions sur les factures pour l’installation d’une borne de recharge à domicile. De plus, de nombreuses municipalités autorisent le stationnement gratuit avec parcomètre pour les véhicules électriques. Aide à la santé publique : Charger une voiture plutôt que de laisser chaque voiture tourner au ralenti dans la circulation, gonflant les gaz d’échappement, est un moyen d’aider à réduire la pollution atmosphérique de base.

Quels hybrides et véhicules électriques sont disponibles en ce moment

Hybrides rechargeables

Les hybrides rechargeables fonctionnent avec une combinaison d’électricité et de gaz. La plupart ont entre 25 et 45 milles d’autonomie électrique et environ 30 à 50 milles d’autonomie au gaz (ce qui vous permet d’économiser environ la moitié de vos dépenses annuelles en essence). Les hybrides sont d’excellentes options pour les personnes qui sont curieuses de l’expérience EV mais ne sont pas prêtes à aller jusqu’au bout. Ils sont également un choix utile pour ceux qui conduisent localement la plupart des jours de la semaine – en chargeant la nuit et en puisant rarement dans le réservoir d’essence pour les trajets plus courts – mais aussi pour les trajets routiers fréquents et ne veulent pas s’inquiéter de trouver des stations de recharge pendant les longs trajets. .

Les personnes qui utilisent rarement de l’essence dans leurs hybrides parce qu’elles la chargent souvent ou conduisent très peu (comme beaucoup pendant la pandémie) économiseront certainement de l’argent sur l’essence. Et si l’hybride fonctionne à l’électricité pendant une période prolongée, la voiture avertit automatiquement le conducteur qu’elle va utiliser quelques kilomètres d’essence afin que l’essence dans le réservoir ne se vicie pas.

Berlines et crossovers de série :

Prius Prime – Autonomie électrique de 25 milles (PDSF à partir de 28 220 €)

Toyota RAV – 45 milles électriques (PDSF à partir de 28 800 €)

Véhicules familiaux :

Chrysler Pacifica, la seule fourgonnette rechargeable sur le marché à l’heure actuelle, a une autonomie électrique d’environ 30 milles (PDSF à partir de 39 995 €)

Jeep wrangler 4xe (MSPRP à partir de 47 995 €)

Volvo XC90 (PDSF à partir de 49 695 €)

Véhicules électriques purs

La nouvelle Chevy Bolt EUV 2022 ajoute plus d’espace pour les jambes à son modèle classique et dispose d’une assistance à la conduite autonome. Chevrolet

Ces véhicules électriques sont différents des hybrides en ce sens qu’ils fonctionnent uniquement à l’électricité. Les véhicules électriques qui sont maintenant disponibles pour les consommateurs varient en taille et en prix (des modèles abordables aux modèles de luxe) et ont des autonomies électriques plus longues pour garantir que les conducteurs peuvent parcourir des distances importantes (souvent plus de 200 miles) avant de les brancher et de les recharger.

Les modèles de véhicules électriques ont des batteries avec trois vitesses de charge, allant de 55 kilowattheures dans les modèles Chevy Bolt et Tesla 3 à environ 150 kWh dans une Audi et 350 kWh dans les modèles Tesla et Porsche plus chers. La première Volkswagen ID.4 sur le marché pour les consommateurs change un peu la donne, car elle est dans une catégorie abordable mais se charge trois fois plus vite que les deux Chevy Bolt.

« En réalité, cela n’affecte pratiquement pas les gens autant qu’ils le pensent. Mais si vous voyagez loin chaque week-end, un arrêt d’une demi-heure par rapport à un arrêt d’une heure et demie peut avoir de l’importance », a déclaré Sexton. TMRW.

Voici quelques-uns des véhicules 2021 et 2022 les plus courants disponibles actuellement, du prix le plus bas au plus élevé.

Berlines de taille standard :

Hyundai Ioniq (à partir de 23 200 €)

Nissan Leaf (à partir de 31 670 €)

Chevrolet Bolt EV (à partir de 31 995 €)

Tesla Model 3 (à partir de 38 490 €)

Crossovers de taille moyenne (une catégorie très appréciée des consommateurs) :

Hyundai Kona (20 500 €)

Kia Nero (à partir de 24 690 €)

Chevrolet EUV Bolt – charge environ 175 miles par heure (à partir de 33 995 €)

Tesla Model Y (à partir de 39 990 €)

Volkswagen ID.4 – 250 miles d’autonomie électrique; charge environ 150 miles en 30 minutes (à partir de 39 995 €)

Ford Mach-E (à partir de 42 895 €)

Polestar 2 – premier modèle à frapper le marché grand public en concurrence avec le modèle Y de Tesla avec une poignée sportive et lisse et un design unique (59 900 €)

Jaguar I-PACE (à partir de 69 850 €)

VUS et camions plus gros

Tesla Model X (à partir de 79 990 €)

D’autres modèles plus grands arriveront bientôt sur les marchés américains, notamment des véhicules d’aventure de luxe élégants comme les SUV et camions Rivian R1 T et R1 S (les camionnettes de livraison Rivian sont actuellement testées par Amazon), ainsi que les Chevrolet Silverado et Ford F150 EV.

Quelles sont les choses les plus importantes à considérer lors de l’achat d’un VE ?

1. Quel type de conduite conduisez-vous ?

Lorsque vous regardez des véhicules électriques, demandez-vous « de quelle autonomie ai-je vraiment besoin ? » Dans les zones urbaines, a conseillé Sexton, il est facile de surestimer la quantité de conduite que nous conduisons réellement. La personne moyenne aux États-Unis parcourt environ 35 miles par jour (ou 50 miles pour les navetteurs des zones rurales). Même les véhicules électriques purs les plus abordables ont une autonomie d’environ 200 à 300 milles avant que les conducteurs n’aient besoin de recharger leurs véhicules.

Pour ceux qui parcourent de longues distances, voyager avec un VE n’est pas très difficile car il existe des réseaux croissants de bornes de recharge publiques disponibles dans tout le pays.

2. Où chargez-vous ?

À la maison: La plupart des gens rechargent leurs véhicules électriques à la maison dans une prise ordinaire, où une recharge nocturne convient parfaitement aux besoins de conduite quotidiens. Pour la plupart des véhicules électriques à prix modéré, vous obtiendrez trois à quatre milles pour chaque heure de charge dans une prise typique.

Les personnes qui aiment recharger à la maison peuvent également installer une prise spéciale (240 volts) dans leur garage (ce qui, selon Sexton, est à peu près la même puissance que la cuisinière). Cela donnera à la voiture environ 25 à 40 miles par heure de charge. Il s’agit de l’une des mises à niveau des véhicules électriques pour lesquelles les entreprises de services publics offrent souvent des remises ou une installation gratuite.

En public: Il existe de plus en plus de bornes de recharge à travers le pays. Les constructeurs de véhicules et les entreprises de recharge ont tous deux des applications que les conducteurs peuvent télécharger pour trouver des lieux publics où se brancher. Sexton conseille d’utiliser l’application Plugshare car elle est indépendante des marques et affiche toutes les stations de recharge publiques. Vous pouvez filtrer les recherches par modèle de voiture, emplacement et vitesse à laquelle vous devez recharger la voiture.

Une chose à noter : il existe différentes vitesses de charge. Certains sont gratuits mais peuvent nécessiter une charge d’une journée ou d’une nuit tandis que d’autres, comme la charge rapide DC, peuvent recharger complètement la voiture pendant une pause déjeuner rapide – environ 80% sur 20-30 minutes à environ 29 cents par minute, selon le chargeur marque et emplacement. Ceux-ci ne coûtent généralement pas plus que le remplissage d’un réservoir d’essence avec des taux variant selon le chargeur, mais les chargeurs à grande vitesse nécessitent souvent plus d’argent si la voiture est laissée branchée afin que les gens ne prennent pas de place toute la journée.

3. Voulez-vous une voiture électrique d’occasion?

Il y a de plus en plus de véhicules électriques sur le marché pour les consommateurs, mais tout le monde ne veut pas ou ne peut pas se permettre une toute nouvelle voiture. Selon Sexton, le véhicule électrique moyen commence à 35 000 € avant toute incitation ou réduction d’impôt, si le conducteur est admissible.

« Pour les véhicules électriques purs, comme pour tout autre appareil, les batteries des voitures se dégradent avec le temps, en particulier celles de plus de trois ans. Des véhicules électriques relativement neufs, comme avec un bail de deux ans, conviendront », a déclaré Sexton à TMRW. « Selon le modèle de véhicule électrique que vous regardez et l’autonomie, cela peut être beaucoup moins que lorsqu’il est neuf. Assurez-vous simplement d’avoir d’abord une évaluation de la batterie. »

Sexton a déclaré que ceux qui recherchent une voiture d’occasion hybride rechargeable n’ont pas besoin de chercher plus loin que la Chevrolet Volt (à ne pas confondre avec leurs nouveaux modèles EV et EUV, la Bolt).

« C’est leur hybride rechargeable qu’ils ont offert pendant huit ans, en a eu deux générations et vient d’arrêter de le fabriquer. Ils sont vraiment bien utilisés et sont fortement recommandés, un modèle solide disponible dans tout le pays et à peu près de la même taille que la Nissan Leaf. »

4. Budget et espace ?

Le reste des conseils d’achat de voitures de Sexton correspondent parfaitement à ce que pensent les consommateurs lorsqu’ils regardent un véhicule à essence typique. Avec l’expansion du marché des véhicules électriques, nous espérons que la plupart des gens qui en achètent un, d’une petite berline à un gros camion, peuvent trouver quelque chose qui correspond à leurs besoins.