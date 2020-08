Un véhicule amphibie tombe en panne: la marine américaine déclare les soldats disparus morts

Un véhicule amphibie de l’US Navy coule au large des côtes californiennes avec 16 personnes à bord. Deux autres véhicules surveillent le processus et peuvent sauver la moitié de l’équipage. Les autres soldats sont fouillés pendant des jours – probablement en vain.

Trois jours après un accident de véhicule amphibie au large des côtes californiennes, l’armée américaine a arrêté de rechercher les huit disparus. «Le cœur lourd, j’ai décidé de mettre fin aux efforts de recherche et de sauvetage», a déclaré le directeur des recherches, Christopher Bronzi. L’armée a supposé que les soldats américains disparus étaient morts.

16 soldats ont été tués jeudi lors d’un exercice près de l’île de San Clemente au large de la côte sud de la Californie. De l’eau est entrée dans le véhicule amphibie et huit soldats ont été récupérés. L’un d’eux a été déclaré mort par la suite, deux autres sont en danger de mort.

Les véhicules amphibies de la marine américaine pèsent environ 26 tonnes. (Photo: REUTERS)

Selon un rapport du New York Times, le véhicule était sur le chemin du retour de l’île San Clemente vers un navire à plus d’un kilomètre au large des côtes au moment de l’accident, a déclaré le général David Berger, commandant du Corps des Marines. une conférence de presse.

Deux véhicules d’assaut amphibies à proximité ont vu le véhicule écrasé couler et ont pu déterminer sa position exacte, a poursuivi Berger. L’armée et la garde côtière américaines ont recherché les huit soldats qui n’ont pas été immédiatement secourus avec de nombreux navires et hélicoptères.

Parce que les véhicules amphibies pèsent environ 26 tonnes, on suppose que le véhicule accidenté a coulé au fond, a déclaré le lieutenant général Osterman, selon le “New York Times”. En conséquence, le sol autour de l’île tombe rapidement, de sorte que le véhicule s’enfonce à plusieurs centaines de mètres de profondeur.