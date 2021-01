Un variant de virus trouvé en Afrique du Sud peut résister aux anticorps

Les anticorps contre le nouveau coronavirus pourraient ne pas fonctionner aussi bien contre une nouvelle variante du virus identifiée en Afrique du Sud, suggèrent les premières données.

Les scientifiques ont récemment soulevé des inquiétudes quant au fait que la variante, connue sous le nom de 501.V2, pourrait être résistante au COVID-19 vaccins , 45Secondes.fr précédemment rapporté . Les experts ont noté que la variante a accumulé un nombre important de mutations dans son protéine de pointe , une structure pointue qui colle à la surface du virus et se lie aux cellules humaines pour déclencher une infection.

Les vaccins autorisés ciblent cette protéine de pointe, donc si elle mute considérablement, les vaccins peuvent ne pas être aussi protecteurs. De même, les médicaments anticorps et le anticorps que les gens produisent naturellement lorsqu’ils attrapent le COVID-19 pourrait également être moins protecteur contre un tel mutant.

Maintenant, une nouvelle étude publiée le 4 janvier dans la base de données de pré-impression bioRxiv suggère que cela peut être le cas avec 501.V2. L’étude, qui n’a pas été examinée par des pairs, a révélé que des mutations spécifiques dans la protéine de pointe rendent la variante moins vulnérable aux anticorps de certaines personnes – mais de manière critique, ces mutations ne rendent pas la nouvelle variante invincible, mais moins vulnérable aux attaques. De plus, alors que les anticorps de certaines personnes ne pouvaient pas bien se lier au variant, les anticorps d’autres se liaient toujours bien au mutant.

« Il existe une grande variation interhumaine dans la manière dont les mutations affectent la liaison et la neutralisation des anticorps sériques », ce qui signifie à quel point les anticorps arrêtent le virus des cellules infectantes, ont écrit les auteurs. Cela dit, les mutations à un endroit sur la protéine de pointe – appelée E484 – se sont révélées être un problème potentiel. Pour certaines personnes, une mutation à E484 signifiait que la capacité des anticorps à empêcher le virus de pénétrer dans les cellules a diminué de plus de 10 fois.

Malheureusement, 501.V2 a une mutation sur le site E484, « comme le font certains autres isolats d’ailleurs », ont noté les auteurs dans un tweeter . Cela signifie que le variant peut être moins vulnérable aux anticorps de certaines personnes et aux médicaments anticorps, mais des études supplémentaires sont nécessaires pour savoir si les anticorps générés par le vaccin seront affectés de la même manière, ont ajouté les auteurs.

L’équipe est parvenue à ces conclusions en zoomant sur le «domaine de liaison au récepteur» (RBD) de la protéine de pointe, la partie de la pointe qui se lie directement à la surface cellulaire. Les anticorps sont de différentes saveurs, et ceux qui ciblent la RBD sont les plus critiques pour neutraliser le coronavirus, selon une étude publiée le 12 novembre dans la revue Cellule . Pour cette raison, des mutations dans le RBD pourraient aider de nouvelles variantes à échapper au système immunitaire , notent les auteurs.

L’équipe a cartographié comment différentes mutations de la RBD affecteraient sa structure et donc la capacité des anticorps à s’y lier; ils ont ensuite modifié génétiquement des cellules de levure pour faire pousser le RBD mutant sur leurs surfaces. Dans des expériences appelées «essais neutralisants», l’équipe a exposé sa levure mutante au sérum sanguin, la partie liquide du sang qui contient des anticorps; ces échantillons ont été prélevés sur des individus qui s’étaient rétablis du COVID-19 et avaient développé des anticorps contre le virus.

L’équipe a également effectué des tests avec des virus synthétiques, appelés pseudovirus, qui ont été conçus pour ressembler au SARS-CoV-2 et étaient également équipés de RBD mutant, tout comme la levure. Ces pseudovirus ont été incubés avec des cellules humaines et les anticorps prélevés, afin de voir si les anticorps empêchaient les cellules de s’infecter.

En moyenne, les mutations au site E484 ont montré le plus grand effet sur la liaison aux anticorps et la neutralisation du virus. Cela dit, au niveau individuel, « quelques échantillons n’étaient pratiquement pas affectés par les mutations E484 », et d’autres mutations se sont révélées être un problème plus important, a noté l’équipe dans son article. Par exemple, certains des échantillons de patients récupérés ne se liaient pas aussi bien à la RBD avec des mutations dans la soi-disant «boucle 443-450», une structure que le cocktail d’anticorps Regeneron, appelé REGEN-COV2, cible également.

À mesure que nous en apprendrons davantage sur les effets de différentes mutations sur l’immunité contre le SRAS-CoV-2, il sera également important de mener des études similaires avec des anticorps générés par le vaccin, ont également noté les auteurs. Heureusement, même les mutations E484 n’ont fait qu’éroder l’activité neutralisante de certains des échantillons de sang testés, et elles n’ont pas complètement effacé le pouvoir des anticorps dans aucun, les auteurs ont tweeté . Cela augmente la probabilité que les vaccins disponibles conservent leur utilité « pendant un certain temps », ont-ils écrit.

Alors que nous continuons à surveiller la variante 501.V2, la priorité devrait maintenant être de vacciner autant de personnes que possible, a déclaré le Dr Scott Gottlieb, ancien commissaire de la Food and Drug Administration, le 5 janvier. CNBC a rapporté .

« La nouvelle variante a muté une partie de la protéine de pointe à laquelle nos anticorps se lient, pour essayer d’éliminer le virus lui-même, donc c’est inquiétant », a déclaré Gottlieb. «Désormais, le vaccin peut devenir un filet de sécurité contre ces variantes qui s’implantent vraiment davantage ici aux États-Unis, mais nous devons accélérer le rythme de la vaccination», a-t-il déclaré.

