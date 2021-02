Un vaisseau spatial russe se lance dans l’ISS avec des recherches et des fournitures d’astronautes

16 févr.2021 13:27:37 IST

Un cargo russe sans pilote a été lancé avec succès lundi avec un chargement de fournitures pour la Station spatiale internationale. Le cargo Progress MS-16 a décollé comme prévu à 9 h 45 (4 h 45 GMT) de l’installation de lancement de Baïkonour louée par la Russie au Kazakhstan et a atteint une orbite désignée en route vers la station. Selon un Space.com rapport, il transporte environ 2 460 kg de cargaison et de fournitures pour l’équipage actuellement à bord de la station. Cela comprend 1400 kg de fournitures de recherche et d’équipage – comme de la nourriture et des vêtements – ainsi qu’un approvisionnement en eau douce, en azote gazeux et en propulseur pour le système de propulsion du module de service Zvezda de la station.

L’avant-poste spatial est maintenant exploité par Kate Rubins de la NASA, Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker; L’astronaute de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale Soichi Noguchi; et Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov de l’Agence spatiale russe Roscosmos.

Le rapport mentionne également que le module Pirs sera retiré lorsque le vaisseau spatial Progress 77 terminera sa mission en juillet et à sa place, l’agence spatiale russe le remplacera par son laboratoire Nauka tant attendu.

Le module Pirs est un port d’amarrage sur le module de service Zvezda qui sert également de sas pour les membres d’équipage de la station à utiliser lors de sorties dans l’espace menées par la Russie.

