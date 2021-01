Un vaisseau spatial de la NASA révèle les voyages du rover chinois Yutu 2 de l’autre côté de la lune

L’atterrisseur Chang’e 4 (à droite) et Yutu 2 (à gauche) repérés par l’orbiteur de reconnaissance lunaire de la NASA en octobre 2020. (Crédit d’image: NASA / GSFC / Arizona State University)

Le rover chinois Yutu 2 vient d’avoir deux ans et l’orbiteur de reconnaissance lunaire de la NASA a gardé un œil attentif sur ses mouvements au cours de sa mission de l’autre côté de la lune.

Alors que la mission de retour d’échantillons de Chang’e 5 en Chine a été sous les projecteurs lunaires, la mission Chang’e 4 était également de retour en action. Chang’e 4 a été lancé sur la lune en mai 2018 et a déployé le rover Yutu 2 sur la surface lunaire le 3 janvier 2019. Le soleil s’est levé sur le cratère Von Kármán le 7 décembre, ce qui signifie l’atterrisseur à énergie solaire et le rover Yutu 2 étaient actifs le 9 décembre.

Le programme d’exploration lunaire de la Chine a déclaré que le vaisseau spatial avait terminé son travail de la journée lunaire le 22 décembre. Yutu 2 couvrait 35,9 pieds. (10,95 mètres) pendant le jour lunaire 25, ce qui signifie une distance totale de 1 970 pieds (600,55 m) pendant son temps de l’autre côté de la lune.

Pendant ce temps, l’équipe derrière la Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) à la School of Earth and Space Exploration, Arizona State University, a combiné un certain nombre d’images pour montrer le voyage du rover de deux ans.

L’ensemble d’images prises par le LROC commence juste avant l’atterrissage historique de Chang’e 4 en janvier 2019 et mène aux derniers jours lunaires.

Les images de l’orbite montrent la progression de Yutu 2 à travers le sol creusé par le cratère du cratère Von Kármán.

Image animée montrant la progression de la mission lunaire de loin Chang’e 4. (Crédit d’image: NASA / GSFC / Arizona State University)

Yutu 2 s’est dirigé vers le nord-ouest de son compagnon d’atterrissage mais fait face à un paysage parsemé de cratères qui pourraient piéger environ 309 lb. (140 kilogrammes) Yutu 2.

LRO a également repéré l’atterrisseur Chang’e 5 juste un jour après son atterrissage historique à Oceanus Procellarum.

Une image du cratère Von Kármán prise par le PCAM de Yutu 2 en novembre 2020. (Crédit d’image: CNSA / CLEP)

