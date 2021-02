Un V8 et 525 chevaux pour le Land Rover Defender le plus puissant de tous les temps

Dans une sorte de «changement constant», la gamme Defender reçoit désormais son nouveau haut de gamme, le Land Rover Defender V8.

Équipé du même V8 de 5,0 l utilisé, par exemple, par les versions les plus puissantes du Range Rover Sport et de la Jaguar F-Type, le Defender V8 est livré avec 525 ch et 625 Nm, qui sont livrés sur les quatre roues via une boîte automatique. de huit relations.

Inutile de dire que ces chiffres en font le Land Rover Defender de série le plus puissant et le plus rapide jamais conçu, avec la version la plus courte (90) atteignant 0 à 100 km / h en 5,2 secondes et atteignant une vitesse maximale de 240 km / h (!).

Capacités dynamiques améliorées

Comme vous vous en doutez, Land Rover n’a pas seulement offert plus de puissance au Defender V8. Les liaisons au sol ont été améliorées afin que son comportement dynamique soit en ligne avec les avantages permis par le 525 ch.

Pour commencer, le fameux système «Terrain Response» a gagné un autre mode, appelé «Dynamic», qui améliore la réponse de l’accélérateur et augmente la fermeté des amortisseurs à variation continue.

Dans le même temps, Land Rover proposait les barres stabilisatrices plus épaisses du Defender V8, des bagues de suspension plus fermes, des disques de frein de 20 pouces et un nouveau différentiel arrière actif électronique. Ce dernier élément dispose d’un système appelé «Yaw Controller» qui permet un contrôle plus précis du comportement du Defender V8 en courbe.

Visuel à la hauteur

À présent, vous avez peut-être réalisé que le nouveau Land Rover Defender V8 n’est pas exactement le même que ses «frères de gamme».

De cette façon, en plus des logos spécifiques, nous avons quatre sorties d’échappement, des jantes de 22 « finies en »Satin Dark Grey »et les étriers de frein avant sont peints dans la couleur« Xenon Blue ».

En outre, les options de couleur de carrosserie sont limitées à trois: « Carpathian Grey »,« Yulong White »et« Santorini Black », auxquels s’ajoute toujours le toit« Narvik Black ». À l’intérieur, les principales nouveautés sont les pattes de boîte de vitesses chromées et le volant doublé d’Alcantara au lieu du cuir traditionnel.

Actualités pour toute la gamme

En plus de dévoiler le nouveau Defender V8, Land Rover en a profité pour mettre à jour légèrement la gamme de son modèle le plus aventureux. De cette façon, Defender dispose désormais d’un écran de 11,4 pouces (60% plus grand que celui proposé en standard) pour le système Pivi Pro et a reçu un système de charge par induction pour le téléphone intelligent.

Le nouveau Defender V8 aux côtés de l’un de ses prédécesseurs.

Revenant au Land Rover Defender V8, pour le moment, la marque britannique n’a pas révélé quand il arrivera sur le marché. Les prix, selon Autocar, commencent au Royaume-Uni à 98505 € (113874 euros) pour la version 90 et à 101150 € (116932 euros) pour la version 110.