Un utilisateur d’Elden Ring évoque un aspect particulier du combat contre le boss de Godfrey qui lui donne un peu plus d’émotion

La première cinématique de Godfrey affichera son guide de grâce en direction d’un joueur terni, ce qui implique à bien des égards que le joueur lui sert de patron avant de pouvoir restaurer le titre d’Elden Lord, comme l’a noté l’utilisateur de Redditor M24Spirit.

De nombreuses personnes ont suivi Godfrey dans les Badlands depuis qu’il a été le premier à être terni, et le joueur a peut-être été l’un d’entre eux, selon le contenu découpé de Godfrey.

Les informations autorisées du Anneau d’Elden c’est que son retour entraîne le retour de sa grâce.

La séquence coupée représente sa direction de grâce pointant vers les Ternis avant la bataille avec Godfrey. Godfrey et nous nous posons des défis l’un à l’autre. En d’autres termes, il nous rapporte aussi ! par Eldering

Marika orchestre les événements d’Elden Ring afin qu’elle puisse ostensiblement fuir son destin et son lien avec la Volonté Supérieure.

De nombreux partisans pensent que Tarnished n’a jamais été destiné à être un seigneur Elden; ils étaient plutôt destinés à accomplir les tâches laborieuses de Godfrey, qui utiliserait alors ses pouvoirs et l’Elden Ring pour mener à bien le plan de Marika.

Quelle que soit la stratégie, il semble que la grâce ait arrangé la confrontation du premier joueur terni avec un autre joueur terni de Marika.

Pour cette raison, le combat est presque aussi passionnant que la confrontation entre Gehrman et le Bloodborne Hunter. La principale distinction est que Godfrey et la bataille ternie pour déterminer qui succèdera à Elden Lord par opposition au chasseur et à Gehrman, qui se sont affrontés pour se protéger de l’horreur et de l’angoisse du rêve du chasseur.

Bien sûr, les joueurs peuvent également poursuivre l’une des fins non-Elden Lord, telles que le Seigneur de la flamme frénétique ou l’Âge des étoiles avec la fermeture de Ranni.

Dans tous les cas, il y aura une bataille pour déterminer qui rejoindra l’Erdtree, et la mythologie suggère que le pouvoir de Godfrey sera sur un pied d’égalité avec la personne ternie.