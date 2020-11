Un utilisateur atteint le niveau maximum de World of Warcraft en un temps record

Dans les semaines à venir, Shadowlands sera disponible dans World of Warcraft. La prochaine extension du MMORPG emblématique de Tempête De Neige a tenu ses joueurs en haleine tout au long de l’année, surtout après la retard qui ont souffert au mois d’octobre, tant se sont préparés avec insistance à son arrivée. Certains, cependant, ont porté ce processus d’anticipation à des niveaux sans précédent, comme cela a été le cas avec DesMéphisto, le créateur de contenu bien connu qui a battu un nouveau record.

En particulier, selon ce qui a été rapporté par Tête Wow, le célèbre streamer a atteint son apogée en une période incroyablement courte de 3 heures et 33 minutes, dépassant la marque qu’il avait lui-même établie il y a quelques jours. Utiliser des bonus d’expérience et un itinéraire précis de Je cultive, DesMéphisto a amené son chevalier de la mort au niveau 50 –nouveau plafond de niveau après la prédisposition Shadowlands– d’une manière considérablement célérique, même pouvoir avoir réalisé un temps encore meilleur s’il n’y avait pas eu plusieurs tireurs d’élite cela les a empêchés de remplir leur mission plus rapidement.

L’exploit, il faut le noter, est disponible sur Tic, et c’est la dernière réalisation de la longue liste de jalons qui DesMéphisto a réalisé tout au long de son histoire en tant que joueur de World of Warcraft. C’est sans aucun doute un exploit estimable qui, tant pour son auteur que pour le public, sert en grande partie de prélude à l’arrivée de Shadowlands, une extension qui sera disponible à partir du 24 novembre.

