Un tweet viral de Macaulay Culkin, point de départ de son documentaire

l’acteur de Mon pauvre petit ange se prépare pour un nouveau projet qui est né d’un des moments les plus importants de sa vie : ses 40 ans.Une publication de plus de 3 millions de likes a suffi à la naissance du projet.

© GettyMacaulay Culkin est né en 1980.

Loin de la retraite dans laquelle beaucoup le pensaient, Macaulay Culkin semble s’être lié d’amitié avec sa nouvelle vie. L’année dernière, il a été vu dans histoire d’horreur américaine avec un personnage récurrent, il avait depuis longtemps lancé un podcast et un site internet appelé Oreilles de lapin, et maintenant ajouter une autre proposition intéressante. l’artiste de Mon pauvre petit ange Il réalisera un documentaire plus qu’intéressant pour ceux qui suivent son quotidien, notamment sur ses réseaux.

Culkin a conclu un accord pour développer un documentaire sur la crise des années 40. Ce qui est frappant à ce sujet, c’est que la proposition est née d’un tweet qu’il a publié lorsqu’il a atteint la quatrième décennie, qui est devenu absolument viral. Il a eu plus d’un demi-million de retweets, 70 000 réponses et près de 3 millions de vues. aime. La grande majorité a dit qu’ils ne pouvaient pas croire que l’enfant star des années 90 était déjà aussi vieux.

boite à lumièreune société de production qui a travaillé pour le documentaire Tina Turner à partir de HBOsera celui qui fera cette nouvelle proposition pour Macaulay Culkin. Ce sera une sorte de vlog itinérant où il abordera différentes questions existentielles qui surgissent lorsqu’ils tournent (ou sont sur le point d’avoir 40 ans). Comment faire face au vieillissement dans une société qui semble ne vénérer que la jeunesse, quand savons-nous si nous atteignons nos objectifs de vie et bien plus encore.

« Wow, boite à lumière. Merci de me rappeler que j’ai la quarantaine. »Il a dit Macaulay Culkin en annonçant qu’il fera partie du projet. Puis il a complété : « Eh bien, au lieu d’en faire tout un plat, on a compris qu’il fallait faire une émission qui en parle. Logique ». Les co-fondateurs de boite à lumière, Simon Chinn et Jonathan Chinn ils ont déclaré : « Malgré son statut légendaire, comme nous tous, il doit affronter ce que signifie être un homme d’âge moyen avec une femme et un enfant. ».

Le reboot de Mon pauvre petit ange passé inaperçu

2021 a marqué le retour de l’un des classiques de Noël les plus importants de l’histoire du cinéma. Disney+ préparé un redémarrage de Mon pauvre petit ange avec Archie Yachts (JojoLapin) en tant que protagoniste. Loin de la fureur provoquée par le film réalisé par Chris Colombnon seulement il n’est pas passé sur grand écran mais il a été peu commenté et les critiques l’ont détruit, avec 15% d’approbation en Tomates pourries.

