Un tweet d’un mot d’Elon Musk lance un crypto dogecoin dans la stratosphère

Deux jours après la rupture autoproclamée d’Elon Musk de Twitter, le milliardaire excentrique s’est tourné vers la plate-forme de microblogging pour déclencher un autre engouement crypto qui a évoqué une vague sans précédent de crypto-monnaie dogecoin.

Dogecoin (DOGE), la crypto-monnaie basée sur les mèmes qui a été initialement lancée comme une blague, a grimpé de 44% après plusieurs tweets publiés par Musk. Le jeton se négociait à 0,051059 €, marquant une augmentation quotidienne de 55%, à 10h30 GMT, selon Coindesk. Sa capitalisation boursière s’élevait à plus de 6 milliards de dollars.

Ce n’est pas la première fois que le milliardaire secoue le monde de la cryptographie avec seulement quelques mots ou photos publiés sur Twitter. Musk a également envoyé le prix du dogecoin en flèche lorsqu’il a tweeté à ce sujet en décembre, et la semaine dernière, il a fait référence à la monnaie numérique dans un mème qu’il a tweeté.

Cette fois, la recrudescence a été enregistrée peu de temps après que Musk eut partagé une photo d’une fusée se dirigeant vers la lune. L’image a été suivie d’un tweet d’un mot: « Doge. »

Le fondateur de Tesla et SpaceX a ensuite publié un mème emblématique du roi Lion le montrant tenant le chien dogecoin comme s’il s’agissait de Simba.

Dans les tweets de suivi, il a écrit que «Dogecoin est la crypto du peuple» et dit, « Pas besoin d’être un gigachad pour posséder, » et « Pas de hauts, pas de bas, seulement Doge. »

Les tweets étaient « Juste censé être des blagues, » Musk a déclaré dans une interview sur l’application de médias sociaux Clubhouse, citée par Newsweek.

« Le résultat le plus divertissant et le résultat le plus ironique serait sans doute que le dogecoin devienne la monnaie de la Terre à l’avenir », dit-il, soulignant que « Le destin aime l’ironie ».

Pour plus d’histoires sur l’économie et la finance, visitez la section affaires de RT

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂