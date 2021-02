Un trou noir géant s’est soudainement éteint, et personne ne sait pourquoi

À partir de 2018, l’un des plus brillants radiographie les lumières dans le ciel se sont assombries et les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi.

Le trou noir responsable de la création du mystère de l’extinction des lumières vit dans GRS 1915 + 105, un système stellaire à 36 000 années-lumière de la Terre contenant à la fois une étoile normale et le deuxième trou noir connu le plus lourd de la Voie lactée. Ce poids lourd est de 10 à 18 fois la masse du soleil et le deuxième en masse seulement au Sagittaire A * (ou SgrA *), le trou noir supermassif dans le centre galactique. La région autour du trou noir GRS 1915 + 105 brille généralement avec une lumière de rayons X intense, car elle se nourrit de son étoile compagnon. Alors que le matériau encercle le drain cosmique, les particules se frottent ensemble, générant de l’énergie avant de sombrer dans l’obscurité au centre du trou noir. Ce matériau tourbillonnant est le disque d’accrétion du trou noir, qui s’allume aux rayons X alors que le trou noir dévore de plus en plus de nourriture.

Mais les chercheurs ont vu quelque chose de surprenant à partir de juillet 2018: la lumière du système GRS 1915 + 105 a commencé à diminuer. Puis, au début de 2019, la lumière s’est atténuée encore plus et personne n’avait jamais rien vu de tel auparavant.

En relation: 10 énormes découvertes de trous noirs à partir de 2020

Alors que se passe-t-il?

« Nous suggérons que cet état soit identifié comme » l’état obscurci « », ont écrit les chercheurs dans un nouvel article publié le 1er janvier au arXiv base de données, qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs.

Collection 45secondes.fr: 26,99 € chez Magazines Direct A lire : Un puissant tremblement de terre frappe les côtes turques, faisant au moins 14 morts Préparez-vous à explorer les merveilles de notre incroyable univers! La « Collection 45secondes.fr » regorge d’astronomie étonnante, de découvertes incroyables et des dernières missions des agences spatiales du monde entier. Des galaxies lointaines aux planètes, en passant par les lunes et les astéroïdes de notre propre système solaire, vous découvrirez une multitude de faits sur le cosmos et découvrirez les nouvelles technologies, télescopes et fusées en développement qui vous dévoileront encore plus de ses secrets. Voir l’offre

En d’autres termes, quelque chose s’est produit entre la source de lumière et le télescope à rayons X Swift qui surveillait l’objet, obscurcissant la vue du télescope.

Beaucoup de lumière provient encore de la région lumineuse près de l’horizon des événements du trou noir, que les astronomes appellent parfois le «moteur», ainsi que le plus grand «disque d’accrétion» de matière infaillante. Mais cette lumière n’atteint pas la Terre comme avant.

« La géométrie d’obscurcissement » – la nature précise de la structure qui bloque la lumière – « est difficile à discerner », a déclaré l’auteur principal de l’étude Mayura Balakrishnan, étudiante diplômée en astronomie à l’Université du Michigan.

En relation: Les 12 objets les plus étranges de l’univers

Aucun télescope existant ne peut résoudre les détails du système lointain, donc Balakrishnan et ses co-auteurs ont dû faire des inférences sur la façon dont la lumière provenant de GRS 1915 + 105 changeait de jour en jour entre 2018 et 2019.

Les trous noirs avec de grandes étoiles compagnons s’assombrissent parfois car les vents stellaires de leurs compagnons peuvent pousser des nuages ​​de gaz devant leurs lumières.

« Dans le cas du GRS 1915 + 105 », a déclaré Balakrishnan à 45Secondes.fr, « l’étoile compagnon est de faible masse et n’a pas de vents stellaires massifs qui créeraient le gaz obscurcissant observé. »

Les chercheurs ont conclu qu ‘ »il y a beaucoup de gaz dans une structure qui disperse et bloque la lumière provenant du moteur central et du disque d’accrétion ».

En d’autres termes, tout ce qui bloque la lumière provient probablement du disque d’accrétion lui-même.

La nature de cette structure reste cependant un mystère. Le GRS 1915 + 105 est intéressant pour les astronomes car son moteur à rayons X ressemble à une maquette des moteurs qui entraînent de nombreux trous noirs supermassifs au centre de galaxies lointaines. La différence est que le carburant des trous noirs supermassifs provient de nuages ​​de matière dans leur noyau galactique, tandis que le GRS 1915 + 105 arrache son carburant d’une étoile voisine. Donc, comprendre ce qui se passe avec ce mangeur d’étoiles pourrait faire la lumière sur ce qui se passe dans les objets les plus lourds de l’univers.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.