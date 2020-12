Un trésor égyptien antique de faux «  argent sale  » déterré

Une pénurie d’argent causée par l’effondrement des principales civilisations de l’âge du bronze autour de la Méditerranée orientale vers 1200 avant JC a abouti à l’original «argent sale» – plusieurs centaines d’années avant l’invention des pièces de monnaie.

L’ancienne contrefaçon a été révélée par l’archéologue Tzilla Eshel, alors étudiante au doctorat à l’Université de Haïfa, qui a étudié la composition chimique de 35 trésors enterrés de l’âge du bronze. argent trouvés sur des sites archéologiques autour d’Israël.

Dans huit des trésors – datant de l’époque de «l’effondrement de l’âge du bronze tardif», lorsque les royaumes les plus puissants de la région ont subi des disparitions souvent violentes – avaient été délibérément dégradés, avec des alliages de cuivre moins chers substitués à une grande partie de l’argent et un extérieur surface qui ressemblait à de l’argent pur.

Parce que les trésors remontent à l’époque où la région, alors connue sous le nom de Canaan , a été gouverné par l’Égypte ancienne, les chercheurs pensent que cette tromperie est née avec les dirigeants égyptiens, peut-être pour masquer le fait que leurs approvisionnements en argent précieux largement utilisé comme monnaie étaient défaillants.

En relation: Photos de l’ancien temple de culte pour le culte du dieu de la tempête cananéenne Baal

Canaan n’avait pas ses propres minerais d’argent et le métal précieux devait être importé. Mais le commerce de l’argent semble avoir pris fin rapidement lorsque les royaumes voisins ont commencé à s’effondrer entre environ 1200 et 1150 av.

« Il y avait une pénurie d’argent, probablement liée à l’effondrement de l’âge du bronze tardif », a déclaré Eshel à 45Secondes.fr. « [Counterfeiting] a continué après que les Égyptiens aient quitté Canaan, mais ce sont probablement eux qui l’ont initié. «

L’un des trésors d’argent cananéens trouvés à Beth Shean dans le nord d’Israël était daté du 12ème siècle avant JC Il contient des lingots avec une surface d’argent autour d’un noyau riche en cuivre. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de l’expédition Beth Shean)

Argent dégradé

Bien avant les pièces ont été inventées , probablement dans le royaume de Lydie en Asie mineure occidentale vers le septième siècle avant JC, l’argent était largement utilisé comme monnaie dans toute l’ancienne Méditerranée.

À l’origine, le métal précieux était valorisé par son poids, qu’il s’agisse de chutes d’argent coupées et de bijoux brisés pour de petites quantités ou de lingots entiers pour de plus grandes quantités.

Or , aussi, était utilisé comme moyen d’échange, mais il était beaucoup plus rare et plus cher dans la plupart des régions, tandis que l’argent était moins cher et beaucoup plus courant.

La recherche d’Eshel et de ses collègues, à paraître dans le numéro de janvier 2021 du Journal of Archaeological Science , a identifié deux des premiers trésors d’argent dégradés: un de Beit Shean dans le nord d’Israël et un autre de Megiddo, – une ville cananéenne célèbre pour plusieurs batailles anciennes, qui a donné son nom comme Armageddon dans la Bible chrétienne à une guerre mythique à la fin du monde.

En relation: Batailles bibliques: 12 guerres anciennes extraites de la Bible

Les deux trésors datent du 12ème siècle avant JC, a déclaré Eshel, lorsque le Nouvel Empire égyptien avait gouverné Canaan par droit de conquête pendant environ 300 ans.

Le trésor d’argent de Beit Shean, qui pèse environ 5,5 onces (157 grammes), contenait des lingots de seulement 40% d’argent, qui avait été allié avec du cuivre et d’autres métaux bon marché. Les lingots avaient une surface en argent enrichie mais un noyau riche en cuivre qui peut avoir été obtenu en refroidissant lentement le lingot après qu’il ait été fondu et versé.

Le trésor de Megiddo, qui pesait 3,4 onces (98 grammes), contenait une quantité d’argent encore plus faible – environ 20%. Mais l’avilissement avait été déguisé par l’ajout de l’arsenic métallique élémentaire, qui donne un éclat argenté au cuivre.

Les deux méthodes de dégradation de l’argent auraient nécessité un travail et des connaissances considérables, a déclaré Eshel. « Ce sont deux méthodes assez sophistiquées, mais il se pourrait que l’arsenic [method] était plus facile. »

Les bijoux en argent cassés, les bouts de lingots d’argent et d’argent étaient largement utilisés dans toute la Méditerranée orientale comme une forme de monnaie plusieurs siècles avant l’invention des pièces de monnaie. (Crédit d’image: Ivgeni Ostrovski / Israel Antiquities Authority)

Effondrement de l’âge du bronze tardif

Eshel soupçonne que la pratique de l’avilissement de l’argent utilisé comme monnaie a été acceptée puis répandue alors que la pénurie d’argent continuait à Canaan.

« Je pense que cela a peut-être commencé comme un faux ou une contrefaçon, puis peut-être que c’est devenu une convention avec le temps », a-t-elle déclaré. « Je ne pense pas que vous puissiez produire des minerais d’argent-cuivre-arsenic pendant plus de 250 ans et que personne ne le remarquerait, car il se corrode [by turning green] heures supplémentaires. »

L’ancienne pratique consistant à couper en lingots d’argent apparaît également à peu près au même moment, et cela peut avoir été un moyen de vérifier si les lingots étaient entièrement en argent et non en cuivre à leur noyau, a-t-elle déclaré.

Près de trois siècles plus tard, alors que de nouvelles puissances comme les Néo-Assyriens, les Perses et les colonies grecques ont commencé à prendre le contrôle de la région, l’argent brut utilisé comme monnaie a retrouvé sa pureté, selon l’étude.

À partir du milieu du 10ème siècle avant JC, « l’argent était pur… signalant une importation d’argent à grande échelle jusque-là non reconnue », ont écrit les chercheurs.

Les raisons de la Effondrement de l’âge du bronze tardif il y a environ 3 200 ans en Méditerranée orientale font l’objet de vifs débats.

Perturbations économiques, sécheresses , les éruptions volcaniques, les tremblements de terre et la piraterie ont tous été blâmés pour la fin soudaine de nombreux royaumes puissants de la région, y compris l’effondrement de l’Empire hittite en Anatolie, la fin de la période égyptienne antique du Nouvel Empire et le chute de la culture mycénienne en Grèce.

Publié à l’origine le Science en direct.