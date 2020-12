Un transgenre battu par la police et refusé un traitement médical en Tunisie

Les droits des trans sont menacés en Tunisie. (YouTube / Wada7 France)

Un homme trans tunisien a été agressé physiquement et verbalement lorsque des policiers ont découvert que le marqueur de genre sur sa carte d’identité ne correspondait pas à sa véritable identité.

Ahmed El-Tounsi était avec un groupe de camarades militants trans à Tunis, près de l’ambassade de France, lorsque la police s’est approchée et leur a demandé une pièce d’identité.

Une altercation verbale s’est ensuivie, devenant physique lorsque la police a commencé à les attaquer, a rapporté Human Rights Watch.

Bien que le groupe ait tenté de s’enfuir, a déclaré El-Tounsi, les policiers les ont pourchassés et ont encouragé les passants à se joindre à nous en criant: «Tuez-les, ce sont des sodomites.

Les gens ont suivi El-Tounsi et ses amis dans les ruelles et [them] inconscient ».

« Ils ont arraché nos téléphones pour effacer les preuves de l’agression et ont dit: » Nous allons vous massacrer « », a-t-il ajouté.

«C’était comme si notre pays tout entier nous battait ce jour-là.»

Homme trans battu par la police rejeté par des médecins transphobes.

El-Tounsi dit qu’il s’est par la suite vu refuser des soins médicaux en raison de son sexe. Il se souvient que le médecin avait dit: «Vous êtes un cas spécial, je ne peux pas vous soigner ici. Aller quelque part ailleurs. »

Dans un autre hôpital, qui se concentre sur la santé des femmes, El-Tounsi a supplié les médecins de le soigner en disant: «Je saigne, je vais mourir, s’il vous plaît, traitez-moi.

Il dit que le médecin lui a dit: « Tu ressembles à un homme, c’est un hôpital pour femmes. »

Au cours de ses multiples tentatives pour obtenir des soins médicaux, El-Tounsi a déclaré qu’il était constamment surnommé, moqué, interrogé sur son identité et traité avec les mauvais pronoms.

El-Tounsi et d’autres militants trans ont tenté de porter plainte pour tenir les policiers impliqués responsables. Cependant, les tribunaux ont refusé leur demande de visionner les images des caméras à proximité.

Ses avocats ont fait appel en octobre et attendent une décision finale.

Les militants trans ont signalé des brutalités policières en Tunisie depuis des années.

El-Tounsi a fondé en 2018 une organisation appelée OutCasts, qui vise à aider les communautés trans en Tunisie qui se voient refuser leurs droits fondamentaux.

Il n’y a actuellement aucune reconnaissance légale pour les personnes transgenres en Tunisie. Les personnes trans sont souvent arrêtées arbitrairement ou subissent des contrôles policiers abusifs menant à des poursuites.

Entre mars et septembre de cette année, il y a eu 12 condamnations à des peines de prison contre des personnes trans et des homosexuels en vertu de lois criminalisant la sodomie, les comportements indécents en public et les insultes à un policier.

Said Ayadi, un travailleur social du groupe de défense des droits LGBT + basé à Tunis Damj, a déclaré que l’attaque d’El-Tounsi en août faisait partie d’une tendance croissante en 2020.

Entre mars et septembre, Damj a enregistré 21 cas de violence publique contre des personnes trans, 10 cas de torture et 2 cas d’agents de sécurité intimidant des personnes trans dans des centres de détention.

Cette année, Damj a fourni une assistance juridique aux personnes LGBT + dans 75 cas et a répondu à 98 demandes de consultation juridique.

Ayadi a déclaré: «Ces chiffres sont cinq fois plus élevés que ceux que nous avons enregistrés en 2019, indiquant une augmentation alarmante des persécutions des personnes LGBT pendant la pandémie de Covid-19.»

Plus tôt cette année, un groupe LGBT + en Tunisie, Mawjoudin, a signalé une augmentation des appels à sa hotline de conseil.