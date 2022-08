Un tout nouveau personnage pour le jeu de combat gratuit League Of Legends de Riot est présenté

Le 1er août 2022, Jeux anti-émeute a révélé que le modèle F2P serait utilisé pour distribuer le jeu de combat nommé Project L.

Illaoi a rejoint le groupe de combattants jouables du projet L de Riot Games, le jeu de combat 2D basé sur l’assistance qui se déroule dans le League of Legends univers.

Le processus d’ajout d’un nouveau soldat à l’équipe du projet L a une explication détaillée. Pourtant, peut-être le plus important, la mise à jour la plus récente a révélé que Project L se transformerait en un jeu vidéo gratuit.

Le jeu a été révélé en 2019 sous le nom de code « Project L », il y a actuellement peu d’informations disponibles ; Riot n’a même pas donné de fenêtre de sortie.

Illaoi est jouable dans League of Legends depuis longtemps. Pourtant, Riot a fourni une explication assez détaillée de ce qui est nécessaire pour l’amener au projet L dans la mise à jour de lundi, et il est intéressant de lire comment la société envisage d’adapter un personnage de League dans un jeu de combat.

Les concepteurs de Project L construisent l’apparence des combattants pour le jeu à partir de zéro, de sorte qu’ils ne seront pas exactement comme les modèles de League of Legends. Cependant, le studio a promis que tous les champions seraient facilement identifiables.

Le projet L est toujours en cours d’élaboration, selon Riot Games, bien qu’aucune date de sortie n’ait été annoncée. Cependant, l’équipe développe déjà un mode compétitif et d’autres mécanismes de jeu de combat.

Les personnages de Juggernaut ont une sensation qui se situe entre un grappler et un personnage précipité, comme si Zangief et Balrog de Street Fighter avaient un enfant. Cela implique des coups lourds, des dégâts importants et des mouvements lents.

Avant la fin de l’année, selon Riot, l’équipe du projet L fournira une autre mise à jour. Le développeur a publié un aperçu du jeu en novembre qui comprenait des clips de gameplay.

L’une des nombreuses extensions de l’univers League of Legends de Riot, avec la populaire série Netflix Arcane et un RPG League of Legends, est Project L.