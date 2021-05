Un tout nouveau jeu Sonic arrive sur PS5, PS4 en 2022

Allez, SEGA. Nous savons que Sonic consiste à aller vite, mais ce teaser prend le mickey. Sonic Team a annoncé qu’elle travaillait sur une toute nouvelle entrée dans la franchise Sonic the Hedgehog (il y a une surprise), et c’est fait avec la vidéo ci-dessus. C’est si bref, il est difficile de vraiment y glaner quoi que ce soit, à part celui de Sonic, et il s’est perdu en train de tourner en rond dans la forêt.

Sérieusement cependant, il semble que ce sera le prochain grand jeu de plateforme 3D, donc pour être parfaitement franc, les attentes commencent assez bas. Nous allons avoir besoin d’en voir beaucoup plus si nous voulons avoir confiance dans le projet, mais nous espérons sincèrement que celui-ci est gagnant. On verra en 2022, on suppose.

Êtes-vous excité pour ce prochain grand jeu Sonic? Qu’espérez-vous? Discutez dans la section commentaires ci-dessous.