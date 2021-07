Un tournage dans une salle de cinéma en Californie laisse un adolescent mort, un autre sous assistance respiratoire et un suspect arrêté

Une fusillade dans une salle de cinéma mardi soir a fait un adolescent mort et un autre dans un état critique. La fusillade aurait eu lieu lors d’une projection de La purge pour toujours au théâtre Regal Edwards Corona Crossings & RPX à Corona, en Californie. Des employés du théâtre ont découvert les deux victimes lors du nettoyage du théâtre après la projection, et une arrestation a depuis été effectuée par les enquêteurs.

Les autorités ont identifié les victimes comme étant Rylee Goodrich, 18 ans, et Anthony Barajas, 19 ans, tous deux originaires de Corona. Barajas est un influenceur social largement connu sur TikTok avec plus de 928 000 abonnés. Les deux hommes assistaient ensemble à une projection du film à 21h35 et ont été tournés peu avant minuit, selon les autorités. Goodrich a été déclaré mort sur les lieux tandis que Barajas a été transporté dans un hôpital local avec des blessures mettant sa vie en danger.

Selon KABC, la police a depuis arrêté le suspect de 20 ans Joseph Jimenez et l’a condamné pour meurtre, tentative de meurtre et vol qualifié. Il est détenu sous caution de 2 millions de dollars. Les autorités pensent que la fusillade était une attaque non provoquée et que Jimenez a agi seul. La police a également déclaré que des témoins « dans la région » avaient aidé à localiser le suspect, et un mandat de perquisition ultérieur de sa propriété a révélé ce qui serait l’arme du crime dans cette affaire.

« Lors de la perquisition de la résidence, une arme à feu et des preuves supplémentaires liées à la scène du crime ont été découvertes. L’arme à feu correspondait au calibre de l’arme utilisée dans le meurtre », ont indiqué les autorités dans un communiqué.

Bien que Jimenez soit en détention, les agents ont encore beaucoup à faire pour enquêter. On ne sait pas si Jimenez a des problèmes de santé mentale ou s’il a déjà eu des contacts avec les victimes avant l’incident. Certains pourraient penser que le contenu violent de La purge pour toujours a peut-être inspiré la fusillade, mais la police dit qu’elle « n’a rien appris de ce type qui soit entré en jeu pour ce scénario particulier ».

Goodrich jouait au volley-ball, courait sur piste et était pom-pom girl à Corona High. Elle avait reçu une bourse de l’Université du Grand Canyon dans le cadre de son programme STEM et était à la maison pour la visite estivale de sa famille lorsque la fusillade a eu lieu. Barajas a également été décrit comme un joueur de football hors pair à Mater Dei High et compte de nombreux adeptes sur ses pages de médias sociaux en tant qu’influenceur populaire.

La purge pour toujours est le cinquième volet de la longue série Purge série de films. Depuis le début, la prémisse centrale a été que le gouvernement autorise une nuit par an au cours de laquelle tout crime est légal. Ce dernier film suit un groupe de personnes tentant de s’échapper lorsqu’un mouvement insurrectionnel continue de commettre des crimes et des meurtres après la fin de la purge. La purge pour toujours est écrit par James DeMonaco et réalisé par Everardo Gout.

Des pages GoFundMe ont été créées pour aider les personnes touchées par cette fusillade insensée. Vous pouvez faire un don à la famille de Rylee Goodrich pour aider sa famille pendant cette période difficile. Vous pouvez également faire un don à la famille Barajas pour l’aider avec ses fonds médicaux et d’autres dépenses alors qu’il se bat pour sa vie à l’hôpital. Cette nouvelle nous vient de KABC.

