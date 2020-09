Un tireur de la baie gay du Missouri emprisonné mais non reconnu coupable de crime de haine

Kokoji Baie de Goji Bio 1kg - Format Vrac - Non grillée - Non salée

Baie de goji non salée, non grillée, issue de l'agriculture biologique. À consommer telle quelle, mélangée à une salade ou à utiliser en pâtisserie. À conserver dans un endroit frais et sec. 100% vegan. Riches en fibres et en protéines. Sachet de 1 kg. Produit conditionné en France à Estillac, à côté d'Agen