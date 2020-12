Un time-lapse épique montre à quoi ressemblera la Voie lactée dans 400000 ans

Avez-vous déjà vu 40 000 étoiles filantes flamboyer dans le ciel en même temps?

Si vous le souhaitez, l’Agence spatiale européenne (ESA) vous propose deux options: Soit regarder le ciel nocturne pendant environ un demi-million d’années pendant que notre système solaire dérive régulièrement à travers le voie Lactée (un peu de patience est nécessaire) – ou, regardez une nouvelle simulation time-lapse de 60 secondes de la même chose, gracieuseté de l’observatoire spatial Gaia de l’ESA.

Dans la nouvelle simulation, 40000 étoiles – toutes situées à moins de 325 Années lumière du soleil de la Terre – sifflez dans l’espace, laissant de longues traînées de lumière derrière eux. Chaque point de lumière représente un objet réel dans la Voie lactée, et chaque traînée brillante montre le mouvement projeté de cet objet à travers la galaxie au cours des 400 000 prochaines années. Les stries plus brillantes et plus rapides sont situées plus près de notre système solaire, tandis que les plus sombres et plus lentes vivent beaucoup plus loin.

Selon les chercheurs de l’ESA, la simulation montre un schéma sans surprise: à la fin de l’animation, la plupart des étoiles semblent être regroupées sur le côté droit de l’écran, tandis que la gauche reste relativement vide. Ce n’est pas parce que les étoiles sont tirées par un trou noir nouveau-né ou un rayon tracteur extraterrestre; c’est simplement que notre soleil bouge constamment, ce qui fait que les étoiles qui passent semblent plus groupées dans la direction opposée.

« Si vous vous imaginez bouger à travers une foule de personnes (qui sont immobiles), alors devant vous, les gens sembleront se séparer lorsque vous vous en approcherez, tandis que derrière vous, les gens sembleront se rapprocher de plus en plus lorsque vous vous déplacez. loin d’eux, « les chercheurs de l’ESA écrit dans un article de blog . « Cet effet se produit également en raison du mouvement du soleil par rapport aux étoiles. »

Les données qui ont rendu possible cette mosaïque de lucioles cosmiques proviennent de la troisième publication officielle de données du satellite Gaia (EDR3), qui est devenue accessible au public le 3 décembre. les positions, vitesses et trajectoires orbitales de plus de 330000 étoiles à 325 années-lumière de la Terre, selon un communiqué de presse de l’ESA. (Les 40000 étoiles représentées dans la simulation ont été choisies au hasard.)

Le satellite Gaia a été lancé en 2013 avec pour mission expresse de mesurer les positions, les distances et les mouvements des étoiles. La deuxième publication de données, qui a chuté en 2018, a aidé les astronomes à assembler le la carte la plus détaillée de l’univers déjà. La nouvelle troisième version ajoute environ 100 millions de nouveaux objets à ce trésor, ont déclaré des chercheurs de l’ESA.

