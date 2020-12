Un tiktoker a donné une maison à un sans-abri: la vidéo de la réaction

Parmi les tendances qui se sont propagées comme une traînée de poudre sur TIC Tac beaucoup peuvent être considérés comme vacants ou même dangereux, mais au sein de la plateforme de partage, il ne manque pas non plus de ceux qui essaient de donner le bon exemple aux autres avec des actes de gentillesse qui prennent parfois les caractéristiques de véritables entreprises bénéfiques. C’est le cas de Isaiah Garza, un tiktoker américain de 32 ans qui se consacre à aider ceux qui sont plus mal lotis que lui, et qui grâce à l’aide de ses followers vient de réussir à donner un logement à un sans-abri à temps pour Noël.

L’histoire a fini sous les projecteurs après avoir été couverte dans les journaux locaux et – sur les réseaux sociaux – par l’acteur John Krasinski. qui l’a raconté à ses 4,5 millions d’abonnés sur Instagram; sur la plate-forme de partage chinoise, cependant, l’histoire avait déjà attiré l’attention de dizaines de millions de personnes. Après tout, Garza fait de bonnes actions depuis un certain temps envers les habitants les moins aisés de sa région, à savoir Los Angeles, et pour cette raison. a gagné une petite armée d’adeptes qui sont prêts à contribuer à la cause avec des dons.

C’est ce qui s’est passé avec Robin Clayton, une sans-abri qui illumine depuis longtemps les vidéos de Garza avec son attitude ensoleillée et ses réactions passionnées aux cadeaux qu’il parvient parfois à lui apporter. Fin novembre, le tiktoker a demandé à ses partisans de lui donner un coup de main pour offrir à Robin un cadeau inattendu: une maison dans laquelle vivre après 10 ans de vie dans la rue. Le jeune homme a mis en place une campagne sur la plateforme de crowdfuding GoFundMe à laquelle tous ses followers pourraient contribuer, et en moins de 2 semaines a réussi à rassembler ce qui est nécessaire pour une petite maison dans laquelle Robin peut maintenant vivre.