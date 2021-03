Un TikTok pour les entreprises: Google lance Threadit, une plate-forme d’enregistrement vidéo courte pour les environnements professionnels

Avec la généralisation du télétravail, de nombreuses entreprises s’efforcent de créer des outils qui rapprochent les collaborateurs de manière plus sociale à distance. Il existe plusieurs études qui ont abordé les problèmes de parler constamment à un écran, et des entreprises comme Cisco ou Microsoft ont déjà lancé certaines fonctions visant à pallier les déficiences physiques de la communication numérique.

C’est maintenant au tour de Google, qui vient de lancer un outil similaire à Tik Tok pour améliorer la communication entre les salariés de l’entreprise à travers de courtes vidéos: Threadit. Avec ça, les Californiens font semblant combiner les avantages des appels vidéo et la flexibilité des e-mailsÉtant donné que les employés peuvent s’envoyer de courtes vidéos pour que les destinataires les regardent quand ils le peuvent.

Les responsables de ce nouvel outil Google assurent qu’il aidera à éviter les réunions par appel vidéo inutiles maintenant mieux concilier les plannings d’équipes géographiquement réparties travaillant sur un même projet.

«C’est un excellent moyen de se voir sans avoir à planifier des réunions en direct dans différents fuseaux horaires. Je peux envoyer un Threadit à mes collègues au Japon pendant mes heures normales de bureau à Seattle et ils me répondront pendant leurs heures normales de bureau à Tokyo. A) Oui nous avons l’impression de travailler ensemble en personne même si nous répondons à des moments différents, et nous créons des connexions que les e-mails ne peuvent pas»Explique Keller Smith, fondateur et PDG de Threadit.

Comment ça marche

Threadit peut être utilisé directement depuis le navigateur ou via une extension Chrome. Dans ce second cas, l’outil permettra au salarié de partager son écran en plus de s’enregistrer.

Après avoir ouvert Threadit, le travailleur démarre la vidéo et, lorsqu’il a un petit clip, il peut décider de le télécharger, de l’accumuler pour l’ajouter à d’autres coupes et de faire une vidéo plus longue ou de la supprimer. Une fois qu’il a le contenu audiovisuel final qu’il souhaite partager, l’utilisateur le télécharge sur la plate-forme et obtient un lien, qui sera ce qu’il enverra à ses collègues, il ne sera donc pas nécessaire de télécharger ou de joindre un fichier.

Par la suite, tout membre de l’équipe peut répondez au message avec votre propre vidéo et établissez ainsi une sorte de conversation en face à face.

Threadit n’est pas disponible pour le moment pour les entreprises espagnoles, comme 45secondes.fr a pu le vérifier, bien que oui pour les entreprises américaines avec des équipes dans notre pays. Google n’a pas précisé si cet outil sera payé.