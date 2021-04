Un tiers des plates-formes de glace de l’Antarctique pourrait s’effondrer au rythme actuel du réchauffement

Un tiers des vastes plates-formes de glace au large de l’Antarctique pourrait s’effondrer dans l’océan si le monde se réchauffait de 4 degrés Celsius (7,2 degrés Fahrenheit) au-dessus des niveaux préindustriels. Ces plates-formes flottantes d’eau solide ne soulèveraient pas directement le niveau de la mer si elles fondaient; ils sont déjà assis dans l’océan. Mais ce sont des barrières importantes qui empêchent l’immense masse des glaciers du continent gelé de se déplacer vers la mer. Si ces glaciers intérieurs atteignaient l’eau libre, le niveau de la mer pourrait augmenter de manière catastrophique.

Sur les 34% des plates-formes de glace qui risquent de s’effondrer d’ici la fin du 21e siècle, beaucoup sont concentrées dans la péninsule antarctique – une région de l’Antarctique occidental qui s’avance vers le nord en direction de l’Amérique du Sud. La glace à risque représente les deux tiers de l’étendue de la banquise de la péninsule. Au total, 190 000 milles carrés (500 000 kilomètres carrés) de glace antarctique seraient menacés. C’est une région beaucoup plus grande que la Californie.

« Les plates-formes de glace sont des tampons importants qui empêchent les glaciers terrestres de s’écouler librement dans l’océan et de contribuer à l’élévation du niveau de la mer. Lorsqu’elles s’effondrent, c’est comme un bouchon géant retiré d’une bouteille, permettant à des quantités d’eau inimaginables des glaciers de se déverser dans mer », a déclaré l’auteure principale Ella Gilbert, scientifique à l’Université de Reading, en Angleterre, dans un communiqué.

La bonne nouvelle, c’est que ce genre de rupture de la banquise est loin d’être inévitable. À l’heure actuelle, le monde s’est déjà réchauffé d’environ 1 ° C (1,8 ° F) au-dessus des niveaux préindustriels. Si nous parvenions à maintenir le réchauffement à 2 ° C (3,6 ° F) – ce que certains scientifiques soupçonnent peut-être impossible, comme l’a rapporté l’Associated Press – alors seulement la moitié des 34% des plates-formes de glace menacées serait en danger. Arrêtez le réchauffement à 1,5 C (2,7 F) et la région touchée serait encore plus petite.

La nouvelle étude a modélisé les processus qui entraînent la fusion pour les étagères telles que Larsen C, Wilkins, Pine Island et Shackleton, à un nouveau niveau de détail. Une partie de cette fonte est peut-être déjà en mouvement: Larsen C a déjà l’habitude de cracher des icebergs de la taille des États de la Nouvelle-Angleterre dans l’eau libre, comme l’a rapporté 45Secondes.fr.

Dans des circonstances normales, les plates-formes de glace fondent un peu en été. Cette fonte coule à travers les fissures de la glace pour geler à nouveau dans leur ventre. Mais lorsqu’il y a trop de fonte, l’eau s’accumule à leur surface.

« Nous savons que lorsque la glace fondue s’accumule à la surface des plates-formes de glace, cela peut les faire se fracturer et s’effondrer de façon spectaculaire », a déclaré Gilbert dans le communiqué.

Dans le passé, les chercheurs ont modélisé le comportement futur des plates-formes de glace à l’échelle de tout l’Antarctique, sans porter une attention particulière aux détails des plates-formes de glace individuelles. Cette nouvelle étude a modélisé la fonte des glaces dans différents scénarios avec une résolution et une complexité inédites. Le résultat: des visions de l’Antarctique dans un monde où le changement climatique va plus loin que même certaines projections pessimistes, et dans un monde où la société fait des progrès substantiels contre les émissions de gaz à effet de serre.

« Je pense que nous sommes actuellement sur la bonne voie pour quelque chose entre 3 et 3,5 C (5,4 à 6,3 F). Cela ne veut pas dire que 4 C (7,2 F) est hors de question – si nous sommes malchanceux et imprudents, nous pourrait certainement y arriver », a déclaré Andrew Dessler, un scientifique de l’Université Texas A&M qui étudie les perspectives de réchauffement futur et qui n’a pas participé à cette étude.

En d’autres termes, le monde où le changement climatique se poursuit au point où un tiers des plates-formes de glace de l’Antarctique est en danger impliquerait davantage d’échecs majeurs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou la découverte de certains mécanismes de rétroaction sur le réchauffement qui n’ont pas encore été découverts.

« Mon opinion personnelle est que rester en dessous de 1,5 C (2,7 F) est quasiment hors de question à moins de déployer un type de géo-ingénierie du rayonnement solaire », a déclaré Dessler à 45Secondes.fr, notant que tous les scientifiques ne sont pas d’accord sur ce point. « Deux C (3,6 F) seront très très difficiles, mais je crois que nous pourrions encore limiter le réchauffement à cela sans coût économique significatif si tous les gouvernements du monde travaillent ensemble sur le changement climatique. Je vous laisse le soin de décider quelle est la probabilité. «

L’étude a été publiée le 8 avril dans la revue Geophysical Research Letters.

