Un thé qui ouvre la porte à la connaissance de soi

L’Ayahuasca est une boisson produite à partir de deux plantes, utilisée dans les rituels, et qui a principalement pour but l’expansion spirituelle. Avec la traduction littérale de «vignes des esprits», il offre une expérience unique à ceux qui en font usage, même si cela se fait plusieurs fois.

Après la décoction de deux plantes originaires de la forêt amazonienne, la vigne Banisteriopsis caapi et les feuilles de l’arbuste Psychotria viridis (chacrona ou reine), donne l’Ayahuasca, un liquide sombre et très acide qui ne doit être consommé que sous la surveillance des connaisseurs de leur propriétés et savoir aussi comment conduire le rituel de connaissance de soi et d’expansion spirituelle très au sérieux.

Après avoir bu le thé, la boisson commence à agir directement sur le cerveau et la première impression est similaire à l’engourdissement causé par les boissons alcoolisées. Cependant, au fil du temps, une grande relaxation atteint ceux qui ont consommé l’Ayahuasca et la perception du monde qui les entoure et, principalement, celle de leur monde intérieur, et même d’autres plans astraux, elle devient infiniment plus intense, vraie et embrassant. C’est dans cette période, entre deux à trois heures après l’ingestion, que le rituel commence à prendre sens et que les participants peuvent atteindre leur objectif d’expansion spirituelle.

En agissant directement sur le cerveau, il peut avoir des réactions complètement différentes chez les personnes. Alors que certaines personnes peuvent devenir plus expansives et agitées, d’autres peuvent se retirer et même atteindre un certain degré de mélancolie. En outre, le thé est également connu pour expulser toute sorte d’énergie négative du corps, qui peut être due à des vomissements, de la diarrhée ou même des pleurs compulsifs. Il est important d’être conscient de ces possibilités et de ne pas interférer car, pour ceux qui suivent ce type de rituel, c’est une indication de la nature que cette désintoxication doit être faite. Il est nécessaire de respecter et d’accepter toute sensation que l’Ayahuasca peut provoquer.

Pendant son effet, il est possible de vivre une sorte de méditation intense, et de se plonger dans un grand processus de connaissance de soi et de clairvoyance. La lucidité mentale, les visions, un processus créatif profond sont quelques-unes des choses ressenties et rapportées par les utilisateurs d’Ayahuasca. Pour certaines personnes, la paix causée par le thé peut durer jusqu’à deux ou trois jours, mais l’expansion mentale, spirituelle et même sensorielle ne dure généralement que quelques heures.

Bien que certains le considèrent comme une sorte de drogue, il vaut la peine de dire que son utilisation est légalisée pour les pratiques rituelles et que le thé ne provoque pas non plus de dépendance. Cependant, son utilisation doit être contrôlée et toujours supervisée par des personnes qui connaissent ses effets possibles.