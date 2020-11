Un Thanksgiving très spatial pour 2020: voici ce que les astronautes mangeront dans l’espace (vidéo)

Alors que de nombreuses familles américaines décident de se rassembler ou non pour Thanksgiving au milieu de l’épidémie de coronavirus, les sept membres d’équipage actuellement à bord de la Station spatiale internationale (ISS) ne peuvent s’empêcher de vivre en étroite collaboration. Dans une nouvelle vidéo, cinq des astronautes vivant dans le laboratoire en orbite expliquent comment ils passeraient les vacances américaines, ainsi que les aliments emballés qu’ils mangeraient.

La vinaigrette au pain de maïs, le riz au curry et la dinde fumée sont au menu du festin des Fêtes, ont déclaré les astronautes dans une vidéo publiée lundi (23 novembre) par le compte Twitter du NASA Johnson Space Center.

L’astronaute de la NASA Kate Rubins fait sa première apparition dans la vidéo. Le 14 octobre, Rubins a atteint l’ISS lors d’un voyage rapide de trois heures à Soyouz aux côtés des cosmonautes russes Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov (dont aucun n’apparaît dans la vidéo.) En plus de célébrer Thanksgiving en orbite, Rubins a récemment participé à une autre coutume américaine: elle a voté à l’élection présidentielle de 2020 (bien que depuis l’espace).

L’astronaute de la NASA Victor Glover présente une vinaigrette au pain de maïs sur la Station spatiale internationale, dans le cadre du dîner de Thanksgiving de l’équipage de l’Expedition 64, dans une vidéo du repas des fêtes des astronautes. (Crédit d’image: NASA)

Les quatre astronautes qui parlent après Rubins dans la vidéo sont les astronautes de la NASA Victor Glover, Shannon Walker et Mike Hopkins et l’astronaute de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) Soichi Noguchi.

Ils sont arrivés à la station spatiale le 16 novembre, environ 27 heures après le lancement de la mission SpaceX et NASA, connue sous le nom de Crew-1.

L’équipage spatial a expliqué à quel point leur fête serait vraiment hors de ce monde. « Nous zoomons au-dessus de la planète à 17 500 milles [28,164 kilometers] une heure, mais nous avons encore Thanksgiving ici « , a déclaré Rubins. » Salutations de 250 miles [402 km] au-dessus de la Terre », a ajouté Hopkins.

« C’est la plus haute salle de fête du monde! » Dit Noguchi en tenant une poignée de sachets de nourriture. En plus des paquets de riz au curry et de riz aux haricots rouges, Noguchi a brandi un récipient de fruits de mer et a déclaré qu’il avait été préparé par un lycéen japonais.

Noguchi a également reconnu les difficultés vécues dans le monde cette année, peut-être un clin d’œil à la pandémie de coronavirus. Mardi 24 novembre, il y avait 178 000 nouveaux cas aux États-Unis et 584 319 nouveaux cas dans le monde, selon le New York Times. « L’année 2020 est une année difficile. Une année de persévérance et une année de résilience », a déclaré Noguchi.

La lumière du soleil se reflète sur l’océan Atlantique dans cette image publiée par la NASA Johnson Space Center le 23 novembre 2020, quelques jours avant Thanksgiving. L’image a été prise depuis la Station spatiale internationale alors qu’elle était en orbite autour de la Terre au large des États-Unis. (Crédit d’image: NASA Johnson / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0))

L’équipage spatial a déclaré qu’il appellerait leurs proches sur Terre pour les vacances.

« Nous allons avoir un merveilleux repas », a déclaré Walker avant d’ajouter avec enthousiasme: « Je pense qu’il est très probable que nous aurons une autre tradition américaine et que nous diffuserons le football en streaming ici. »

