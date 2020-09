Un test de grossesse numérique peut également être utilisé pour jouer à Doom (plus ou moins, et tricher)

Il y a quelques jours, nous parlions de la façon dont les tests de grossesse numériques contiennent plus de miettes qu’il n’y paraît: ses composants sont par essence aussi puissants que ceux de l’IBM PC d’origine, bien qu’en réalité ils ne servent qu’à lire les lignes du test et à présenter le texte pour clarifier si la personne qui les utilise est enceinte ou non.

Maintenant, l’un des analystes qui a exploré que l’électronique a totalement modifié l’un de ces tests pour montrer comment est-il possible de les utiliser pour jouer à Doom. Ou du moins, une version adaptée à un petit écran monochrome de 128×32 pixels et au CPU qu’il a intégré à l’intérieur de ce « châssis ».

Doom peut-il fonctionner? Oui, ça peut, (mais triché)

Foone Turing (@Foone), bien connu sur Twitter pour ses hommages au rétrocomputing et ses fils sur les curiosités technologiques, était déjà surprenant avec le analyse d’un de ces tests de grossesse numériques il y a des jours.

Hier, j’ai eu beaucoup de retweets et de messages reddit et autres pour jouer à Doom lors d’un test de grossesse.

Mais comme je l’ai expliqué à l’époque, ce n’était pas vraiment JOUER à un test de grossesse, c’était juste une vidéo en cours de lecture, pas un jeu interactif. Eh bien, maintenant ça l’est. C’est le test de grossesse Doom! pic.twitter.com/Nrjyq07EVv – foone (@Foone) 7 septembre 2020

Dans la conversation sur la puissance de l’électronique présente pendant la grossesse, quelqu’un a suggéré que peut-être Doom pourrait y être joué. La question est déjà un mème classique qui tente avec une certaine ironie de montrer qu’aujourd’hui presque toutes les puces sont capables de faire tourner le mythique jeu id Software.

Foone a fini par décider de se mettre au travail. Dans le microcontrôleur d’origine, il n’était pas possible d’exécuter du code car il s’agissait d’une puce avec une mémoire en lecture seule, il a donc remplacé à la fois cette puce et l’écran du test de grossesse, qui remplacé par un petit écran monochrome de 128×32 pixels.

Comme il l’expliquait, en réalité tout à l’intérieur avait été remplacé et cela n’empêchait que le châssis du test de grossesse, et en fait la version sur laquelle il avait travaillé ne convenait même pas à ce châssis: J’avais besoin d’un PCB externe à partir duquel tout exécuter.

Le processeur existant ne peut pas être reprogrammé et l’écran LCD existant ne peut afficher que 4 choses, j’ai donc dû remplacer les deux pour apporter des modifications.

Et la version actuelle ne rentre même pas dans la coque!

(même si je suis certain que ce sera le cas une fois terminé) pic.twitter.com/BVcC6OTxaq – foone (@Foone) 6 septembre 2020

Foone a utilisé un petit processeur appel Teensy 3.2 qui prend en charge l’IDE Arduino. Dans cette puce, nous avons un processeur MK20DX256VLH7 avec Cœur Cortex-M4 de 72 MHz et 64 Ko de RAM.

Cela, associé au petit écran et au Code Doom adapté à ce noyau avec l’architecture ARM ils étaient suffisants pour montrer que Doom peut exécuter (en quelque sorte) un test de grossesse. Une expérience frappante, certes un truc.