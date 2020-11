Un terroriste de l’Etat islamique de Cardiff regrette de ne pas avoir vu des homosexuels jetés des toits

Aseel Muthana regrette de ne pas avoir vu des homosexuels jetés des immeubles.

Un terroriste de l’EI de Cardiff, qui demande à retourner au Royaume-Uni après avoir été radicalisé, a déclaré qu’il regrettait de ne pas avoir vu des homosexuels jetés des toits.

Le terroriste de l’Etat islamique, Aseel Muthana, 24 ans, a déclaré qu’il était bouleversé d’avoir manqué les exécutions de personnes homosexuelles dans un entretien avec Le miroir d’une «cellule de détention secrète dans le nord-est de la Syrie».

Adolescente à Cardiff, Muthana a travaillé pendant des années comme recruteur pour le groupe terroriste, utilisant les médias sociaux pour radicaliser les autres.

Son frère aîné, qui est également devenu membre de l’Etat islamique, est parti pour la Syrie au début de 2013. Muthana, qui avait 17 ans à l’époque, a quitté son emploi de vente de glaces à Cardiff et l’a suivi quelques mois plus tard.

Il est resté avec le groupe jusqu’à sa défaite par les Forces démocratiques syriennes soutenues par l’Occident à Bargouz l’année dernière, et est resté en prison avec d’autres membres de l’Etat islamique depuis.

Insistant sur le fait qu’il devrait être autorisé à rentrer au Royaume-Uni, il a déclaré qu’il blâmait son frère pour sa radicalisation, et a affirmé qu’il n’était jamais présent pour et n’a jamais participé à aucune violence.

Malgré ses affirmations, Muthana a déclaré qu’il regrettait de ne jamais avoir vu un homosexuel jeté d’un toit.

Il a dit: «Je n’ai jamais vu ça. C’est arrivé près de chez moi une fois et quelqu’un m’a dit «tu as raté ça» et j’aime bien c’était argh, le gars qui était jeté. On me disait toujours «vous venez de manquer ceci et vous l’avez manqué». J’étais comme tout le monde le regardait.

Il a ajouté: «Je voulais aimer, je suppose, en être témoin. C’est la curiosité qui a tué le chat.

Muthana reconnaît qu’il irait en prison s’il retournait au Royaume-Uni, mais affirme qu’il devrait être réhabilité.

«Je me sens abandonné par le Royaume-Uni», a-t-il déclaré. «J’ai des droits de l’homme. Je devrais être réhabilité.

Il a ajouté: Je veux dire, d’accord, disons que j’étais un criminel – vous ne pouvez pas simplement me quitter. C’est normal – pour les droits de l’homme.

«Même si j’étais un criminel, je devrais être réhabilité. Ayez une sorte de contact avec ma famille, mon pays.

Le père de Muthana a déclaré au Mirror que son fils était «poli» avant de rejoindre le groupe terroriste, et a déclaré que s’il rentrait chez lui, il devrait être «déradicalisé».

Le terroriste de l’Etat islamique Aseel Muthana a envoyé des messages coquin à d’autres hommes.

En 2016, lors du procès de trois hommes qui ont aidé Aseel Muthana à se rendre en Syrie, il a été révélé que le terroriste avait souvent envoyé des messages «coquin» à d’autres hommes.

Kristen Brekke, Adeel Ulhaq et Forhad Rahman ont été emprisonnés pour un total de quinze ans et demi.

Au cours du procès, des preuves ont montré que Muthana envoyait souvent un message à Rahman, en utilisant des noms d’animaux comme «miel», et en signant des messages avec des baisers, des symboles de cœur et des déclarations d’amour.

Dans un message, Muthana a tenté de convaincre Rahman de venir en Syrie avec lui, ce à quoi il a répondu: «Radicalisez-moi, bébé.