Un temple vieux de 2500 ans à la déesse grecque de l’amour découvert en Turquie

Ouate MES SOINS d'amour Coffret découverte soin visage 7-8 ans(soin 30 ml + nettoyant 150 ml)

La routine soin visage des filles de 7-8 ans se fait en deux étapes : on nettoie la peau puis on l'hydrate et on la protège. MES SOINS D'AMOUR est donc composée de deux produits : MON NETTOYANT DOUCEUR et MA CREME DAMOUR. MON NETTOYANT DOUCEUR est une eau micellaire pour nettoyer la peau. Avec 95%