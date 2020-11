Un temple égyptien antique révèle des constellations d’étoiles jusque-là inconnues

La restauration d’un rempli de suie égyptien antique temple a révélé les noms jusque-là inconnus d’anciennes constellations égyptiennes, selon des experts allemands et égyptiens.

La restauration a également révélé les magnifiques couleurs d’origine que les anciens Égyptiens ont peintes sur le temple vieux de 2000 ans.

Alors que les ouvriers égyptiens enlèvent la suie et la saleté du temple, parfois avec un mélange d’alcool et d’eau distillée, les sculptures originales peintes et les hiéroglyphes en dessous sont si vibrants, « on dirait qu’il a été peint hier », chef du projet Christian Leitz, professeur d’Egyptologie à l’Université de Tübingen en Allemagne, a déclaré à 45Secondes.fr. « Mais nous ne repeignons rien, nous enlevons juste la suie. »

Au cours de la restauration, les chercheurs ont nettoyé d’anciennes scènes sculptées représentant les constellations, y compris la Grande Ourse (connue sous le nom de Mesekhtiu) et Orion (connue sous le nom de Sah). Ils ont également trouvé des inscriptions sur des constellations jusque-là inconnues, dont une appelée « Apedu n Ra » ou « les oies de Ra », qui est l’ancienne divinité égyptienne du soleil, a déclaré Leitz.

Cependant, sans image pour accompagner ces descriptions, il n’y a aucun moyen de savoir quelles étoiles dans le ciel nocturne elles décrivent, a-t-il déclaré.

Image 1 sur 7 Une colonne aux motifs végétaux entièrement restaurée. (Crédit d’image: Ahmed Amin) Image 2 sur 7 Gros plan sur une frise prise à l’automne 2019. Le cartouche porte le nom d’Hadrien, encadré par le dieu local Khnum (à gauche) et le dieu solaire Behedeti (à droite). (Crédit d’image: Ahmed Amin) Image 3 sur 7 A lire : Sue le T.rex a eu une infection terriblement douloureuse à sa mort Une colonne avant restauration (Crédit d’image: Ahmed Amin) Image 4 sur 7 La même colonne, après restauration. Le nom de Trajan est écrit dans le cartouche. (Crédit d’image: Ahmed Amin) Image 5 sur 7 Les travailleurs ont trouvé des couleurs vibrantes sous la suie et la saleté. (Crédit d’image: Ahmed Amin) Image 6 sur 7 La constellation d’Orion comme Osiris (à gauche) et Sothis comme Isis (à droite). (Crédit d’image: Ahmed Amin) Image 7 sur 7 La représentation d’une constellation sous la forme d’une momie. (Crédit d’image: Ahmed Amin)

Du sanctuaire à l’entrepôt de stockage

La première description moderne du temple gréco-romain, connu sous le nom de Temple d’Esna, date de 1589, lorsqu’un commerçant vénitien s’est rendu en Égypte et l’a décrit, selon le Encyclopédie d’Égyptologie de l’UCLA . La ville d’Esna, à environ 60 kilomètres au sud de l’ancienne capitale de Louxor, possédait autrefois plus de temples, mais deux ont été exploités pendant l’industrialisation de l’Égypte, tandis que le plus grand – le temple d’Esna – était utilisé pour stocker coton pendant la première moitié du 19ème siècle, a déclaré Leitz.

Ce sanctuaire transformé en stockage était probablement apprécié pour son emplacement dans le centre-ville. Les gens ont commencé à construire des maisons et des cabanes directement contre certains de ses murs, et des cartes postales des XIXe et XXe siècles le montrent entouré de gravats. Des décennies de négligence ont laissé le temple sale, couvert de suie et d’excréments d’oiseaux.

Aujourd’hui, il ne reste que le vestibule. La grande structure en grès est soutenue par 24 colonnes et dispose également de 18 colonnes autoportantes décorées de sculptures peintes de plantes. Il mesure environ 120 pieds de long, 65 pieds de large et 50 pieds de haut (37 sur 20 sur 15 mètres). Mais il aurait été éclipsé par le temple actuel, construit sous l’empereur romain Claudius (gouverné en 41-54 après JC). C’est un mystère ce qui est arrivé à cette partie du temple; il était déjà parti au moment où le commerçant vénitien l’a décrit au 16ème siècle.

La construction et la décoration du temple, qui comprend des dessins astronomiques au plafond, ont probablement pris 200 ans, a déclaré Leitz.

Cette photo de 2019 montre le temple d’Esna depuis l’est. (Crédit d’image: Ahmed Amin)

Lors de la dernière restauration, les chercheurs ont découvert de nouvelles inscriptions, y compris celles des constellations inconnues. Leitz a noté que lorsque les anciens Égyptiens décoraient le temple, ils dessinaient d’abord un dessin à l’encre noire, puis demandaient à un artisan de sculpter le relief, puis à un peintre de peindre le relief.

Sur le plafond astronomique, de nombreuses inscriptions étaient dessinées à l’encre, mais non sculptées ou peintes.

« Ils n’étaient auparavant pas détectés sous la suie et sont maintenant exposés pièce par pièce », a déclaré Leitz.

Le projet, qui a débuté en 2018, est une collaboration entre l’Institut d’études anciennes du Proche-Orient (IANES) de l’Université de Tübingen et le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités.

