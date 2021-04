Un teaser démoniaque dans les coulisses donne un premier aperçu du nouveau film d’horreur de Neill Blomkamp

Les premières images et quelques images des coulisses de District 9 La prochaine aventure d’horreur du réalisateur Neill Blomkamp, ​​Demonic, montrera rapidement que le film sera certainement à la hauteur de ce titre. Écrit et réalisé par Blomkamp, ​​le cinéaste a conçu Démoniaque sous le radar après que la production ait été obligée de faire une pause sur le thriller d’action Taylor Kitsch soutenu par l’AGC L’enfer au milieu de la situation mondiale actuelle.

Dans Démoniaque, une jeune femme déchaîne des démons terrifiants lorsque des forces surnaturelles à l’origine d’une rupture vieille de plusieurs décennies entre mère et fille sont révélées. La première image représente un personnage qui a l’air bien pire pour l’usure et lié à ce qui ne peut sûrement être qu’à des fins néfastes. La deuxième image montre un autre personnage attaché à une sorte de lecteur neuronal qui aura sans aucun doute des liens avec les éléments d’horreur au centre de Démoniaque.

Neill Blomkamp a également fourni un aperçu supplémentaire de l’intrigue du film en disant: « Le personnage principal est une fille qui a été séparée de sa mère. Au cours du film, elle est en quelque sorte réunie avec sa mère et nous en découvrons des fous. une histoire dont elle n’était pas au courant. Je dirais qu’il y a un croisement entre la science-fiction et l’horreur. «

Blomkamp a même cité des franchises d’horreur populaires telles que Paranormal Activity lui a donné l’inspiration pour faire Demonic, en particulier pour s’attaquer aux contraintes créatives causées par les circonstances mondiales actuelles. «La planète entière était en train de fermer et les projets que j’avais pour d’autres grands films ont été mis en attente», dit-il.

«Vivant ici, dans cette région un peu plus rurale, je pensais que nous devrions autofinancer quelque chose pour que nous puissions faire quelque chose de cool. Pendant longtemps, je suis vraiment intéressé par des films comme Paranormal Activity, et des trucs à petit budget. assez terrifiant, et nous avons donc commencé à travailler sur ce concept. Il a grandi et il est devenu plus grand que des films comme Paranormal Activity, mais il a été vraiment coupé du même tissu. C’est donc ce que c’est. Nous avons utilisé de nombreux endroits ici et je l’ai filmé tout au long de l’été. «

Démoniaque est censé présenter « de puissants éléments de science-fiction / surnaturel et VFX », et semble s’inspirer d’autres maestros de l’horreur tels que le réalisateur italien Lucio Fulci. Espérons que le projet retrouvera Blomkamp en forme après plusieurs pièges critiques et revers de développement, y compris des suites annulées aux deux. Extraterrestre et RoboCop.

Blomkamp devrait également revenir dans le monde de District 9 avec le très attendu District 10. Le réalisateur a récemment taquiné l’arrivée d’une longue et très attendue suite, confirmant sur les réseaux sociaux qu’il travaillait actuellement sur le scénario. « Le scénario du District 10 est également écrit par @sharlto @territatchell et moi. C’est à venir … », a déclaré Blomkamp.

Démoniaque stars Carly Pope (Élysée), Chris William Martin (The Age of Adaline, Aliens vs Predator: Requiem, The Vampire Diaries) et Michael Rogers (Siren, la liste noire, surnaturel), et devrait sortir en salles le 20 août, avant de passer en VOD / Digital le 27 août.

