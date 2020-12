Un T-Roc R peut-il surprendre un GLE 53 et un Cayenne hybride dans une course de dragsters?

C’est le moins puissant, mais c’est aussi le plus léger, et de loin. O Volkswagen T-Roc R il ne pèse «que» 1575 kg, donc les 300 ch qu’il charge, associés à la DSG à sept rapports et à la transmission intégrale vous garantissent, sur papier, le meilleur temps à 0-100 km / h, avec 4 , 8 s.

Étonnamment mieux que les 5.3s et 5.1s du Mercedes-AMG GLE 53 C’est de Porsche Cayenne Coupé E-Hybrid, respectivement. Bien que plus puissants – 435 ch pour le GLE 53 et 462 ch pour le Cayenne Coupé E-Hybrid – et disposent également de quatre roues motrices et de transmissions automatiques (neuf vitesses pour le GLE, huit vitesses pour le Cayenne) le sont tout autant, mais bien plus plus lourd que le T-Roc R.

Le GLE 53 annonce « gros » 2305 kg, mais le Cayenne Coupé E-Hybrid le complète avec respectivement 2435 kg – 730 kg et 860 kg de plus, respectivement, que le T-Roc R!

En d’autres termes, le calculateur nous dit que, techniquement, c’est le moins puissant de ce trio SUV qui a le rapport poids / puissance le plus favorable: 5,25 kg / ch contre 5,29 kg / ch de GLE et 5,27 kg / cv du Cayenne.

Mais le Volkswagen T-Roc R pourra-t-il traduire cet avantage sur papier dans le monde réel? La vidéo carwow est éclairante: