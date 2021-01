Un système d’étoiles sextuple éclipsant sextuplement découvert en tourbillonnant dans la Voie lactée

Avez-vous déjà fait un tour de tasse de thé à une foire d’État? Si tel est le cas, vous pourriez avoir un petit avant-goût de la vie dans un système d’étoiles sextuple tourbillonnant et sextuple éclipsant.

«Sextuply-éclipsant le système d’étoiles sextuple» est l’astronome-parler pour un système avec six étoiles toutes en orbite autour de l’autre et toutes éclipsant régulièrement les unes les autres du point de vue de la Terre – et les astronomes viennent de trouver un appelé TIC 168789840.

Ce système six étoiles est assez loin de Terre (un peu moins de 2000 années-lumière) que les télescopes ne peuvent pas résoudre ses étoiles individuelles, qui se confondent en un seul point de lumière. Au lieu de cela, les astronomes ont pu repérer ce point d’éclaircissement et d’atténuation de la lumière dans un modèle inhabituel, grâce au penchant des étoiles pour s’éclipser régulièrement.

Ces éclipses sont visibles grâce à un point de chance: les étoiles de TIC 168789840 orbitent sur un plan parfaitement aligné avec la Terre, donc chaque fois qu’une des étoiles en croise une autre, elle crée une éclipse visible aux télescopes terrestres. D’un point de vue différent, les étoiles ne se bloqueraient jamais et le système ne serait qu’un autre point de lumière dans l’espace.

Ce n’est pas le premier système sextuple jamais découvert, ont noté les astronomes dans un article publié le 12 janvier au arXiv base de données (elle n’a pas encore été revue par les pairs) Mais le star system rejoint un club avec seulement trois autres membres, dont Castor, un célèbre système découvert en 1920.

Castor, connue depuis l’Antiquité comme l’une des étoiles de la constellation des Gémeaux, a été identifiée comme un système binaire en 1719 par le pasteur et astronome anglais James Pound. À seulement 51 années-lumière de la Terre, le système s’est révélé à Pound à travers un télescope comme deux points de lumière dansant l’un autour de l’autre. En 1905, les astronomes ont réalisé que ces deux points étaient en fait deux paires d’étoiles en orbite autour de l’autre et encerclant un centre commun; et en 1920, une autre équipe a repéré une troisième paire d’étoiles encerclant les quatre intérieurs, ce qui en fait un système à six étoiles.

Une illustration de la NASA montre les orbites sextuple complexes du système stellaire voisin Castor. Le système nouvellement découvert a une disposition similaire d’étoiles. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech; édité par Nicholas Beeson)

Il existe d’autres moyens pour les systèmes à six étoiles de s’organiser. L’ADS 9731, par exemple, comprend quatre points lumineux entourant un centre commun. Deux de ces points lumineux sont des binaires serrés, ce qui en fait un système sextuple.

Mais « TIC 168789840 est très similaire au célèbre système Castor », ont écrit les auteurs.

Il y a deux paires internes d’étoiles qui tournent chacune en cercles serrés. (La première paire complète une orbite binaire toutes les 31 heures, la seconde toutes les 38 heures.) Et ces binaires – le « quadruple intérieur » – complètent un circuit autour d’un centre commun environ une fois tous les 3,7 ans.

Par rapport aux couples internes, les deux étoiles de la binaire externe sont moins confortables l’une avec l’autre, ne tournant une orbite binaire qu’une fois toutes les 197 heures. Et la paire binaire ne complète son circuit de l’ensemble du système qu’une fois tous les 2000 ans environ.

Identifier le TIC 168789840 distant et faible était une entreprise de haute technologie que les observations au télescope de James Pound de Castor proche et lumineux. Les chercheurs ont utilisé le supercalculateur Discover de la NASA pour creuser des années de données du Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), qui est réglé pour rechercher les changements dans la lumière des étoiles partout dans le ciel.

Les chercheurs ont formé un «réseau neuronal» – un type d’intelligence artificielle – fonctionnant sur Discover pour rechercher des modèles de gradation et d’éclaircissement qui pourraient indiquer des systèmes complexes. Mais la plupart de ce qui s’est avéré était des binaires ennuyeux. Cependant, une étude attentive de TIC 168789840 a révélé quelque chose d’inhabituel, et les observations de suivi ont confirmé la présence de six étoiles.

Les chercheurs ne savent toujours pas précisément à quel point les systèmes multi-étoiles complexes se forment, ont écrit les auteurs dans l’article. Cette découverte offre des données essentielles pour résoudre ce problème. Et d’autres données pourraient bientôt être en route.

« TESS nous a permis de trouver bien plus de 100 systèmes multi-étoiles candidats à ce jour, avec l’analyse d’un autre système sextuple… à suivre dans un proche avenir », ont-ils écrit.

