Un sweat à capuche Boogie Wit Da se prépare pour sa semaine B’Day après une récente arrestation

Un Boogie Wit Da Hoodie a donné à sa semaine d’anniversaire une sorte de refonte plus «lucrative» après son arrestation il y a quelques jours pour des accusations de drogue et d’armes à feu dans le New Jersey.

Un Boogie Wit Da Hoodie a connu un début difficile pour son 25e anniversaire la semaine dernière à la suite de son arrestation pour armes et accusations de drogue après une fusillade qui aurait eu lieu en dehors de son parti au lieu RAIN dans le New Jersey. Heureusement, il semble qu’il soit sorti et espère terminer sa semaine de Noël sur la bonne note avec un gros sac d’argent.

Image: Matt Jelonek / Image de fil / Getty «Je commence mon anniversaire», a-t-il posté en légende de ses histoires IG, ajoutant également «Énergie positive» avec un emoji au cœur noir. La photo a cependant attiré l’attention de nombreuses personnes, qui comprenait un sac Dior bleu rempli de piles de présidents décédés. On dirait que c’était un cadeau de la petite amie et de la petite maman Ella Rodriguez, également connue sous le nom d’Ella Bands, basé sur la dernière partie de sa légende qui disait « @SlayByElla_ Je t’aime comme un fou ». Nous sommes heureux de voir que Boog est capable de rebondir sur sa récente controverse, qui semblait assez sérieuse au début si nous sommes honnêtes. Non seulement la police a saisi quatre armes dans son berceau lors d’une enquête menée par le bureau du procureur du comté de Bergen, mais ils ont également trouvé de la marijuana, des produits comestibles et d’autres accessoires de drogue. Son agent de sécurité et son directeur ont également été arrêtés, il semble donc que toute son équipe pourrait certainement utiliser un regain de moral. Bien qu’ils aient tous été libérés, tous attendent actuellement la piste de l’incident. Nous espérons qu’A Boogie continuera à profiter de la semaine de son 25e anniversaire, bien que peu ou pas de drame des autorités. Bénissez broday!