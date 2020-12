Un sweat à capuche Boogie Wit Da aurait été impliqué dans une fusillade

Après la célébration de son 26e anniversaire, A Boogie Wit Da Hoodie aurait été impliqué dans une fusillade qui a eu lieu à l’extérieur d’une boîte de nuit du New Jersey.

Au cours d’une année qui a déjà vu le rap game en proie à la violence armée, de nouveaux rapports ont fait surface indiquant qu’A Boogie Wit Da Hoodie était impliqué, au moins par proximité, dans une fusillade au cours du week-end. Bien que l’étendue de son implication ne soit pas claire, HipHopDX rapporte que la fusillade a eu lieu après la célébration du 26e anniversaire d’A Boogie dimanche dernier, le 6 décembre, après une bagarre dans les rues à l’extérieur. Brad Barket / Getty Image Les premiers grondements de l’implication d’A Boogie dans l’incident étaient au mieux boueux, même s’il n’a pas fallu longtemps pour que la panique frappe les médias sociaux alors que les fans se démenaient pour ramasser les morceaux. Finalement, une vidéo WorldStar a fourni un éclairage supplémentaire sur la situation. Un homme qui a ensuite déposé un rapport de police a confirmé que le conducteur d’A Boogie avait fini par reculer accidentellement dans sa Mercedes Benz après une nuit de fête au club du New Jersey RAIN. Dans la vidéo, l’homme peut être vu au poste de police expliquant ce dont il a réussi à être témoin après l’accident initial: « Ma voiture était garée juste devant le club et ensuite le rappeur, je crois que son nom est A Boogie Wit A Hoodie, son équipe a terminé ma voiture à l’arrière. Nous étions sur le point d’échanger des informations sur les assurances. combats dont j’ai été témoin et la prochaine chose que vous savez, vous entendez des coups de feu. La vidéo effrénée révèle des instantanés du chaos qui a suivi, dans lequel la police envahit la scène et le son distinct des coups de feu retentit; à un moment plus tôt, on peut voir deux hommes s’affronter avant qu’un homme ne mette rapidement un terme à cela. Il est difficile de suivre les mouvements d’A Boogie tout au long de l’assortiment de clips, mais la vidéo brosse un tableau du chaos explosif, tout en négligeant de faire la lumière sur la façon dont il s’est intensifié. Un rapport supplémentaire du Daily Voice contient une déclaration du chef de la police Glenn O’Reilly, qui confirme qu’une personne a été abattue et transportée à l’hôpital. « Une personne a été touchée et transportée au centre médical de l’université de Hackensack », révèle-t-il, confirmant que « les blessures ne semblent pas mettre sa vie en danger pour le moment ». Gardez un œil sur pour plus d’informations sur cette situation à mesure qu’elle fait surface. À ce jour, rien n’indique qu’A Boogie ait subi des blessures, et il n’est pas clair non plus si son équipage a été directement impliqué dans le tir.