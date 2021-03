Un suspect de tir au Colorado menotté appartenant à l’officier tué Eric Talley

Original Driver Sac Original Driver - L'Officier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :Sac bandoulièreSolide, durable et confortablePoignée de transport robuste sur le hautSangle bandoulière ajustable et amovibleBoucles en métal au dos pour fixer le sac sur une moto via des sangles en cuir (fournies)Fermeture par boutons pression1 grand compartiment principalAssez