Un suspect de meurtre à Birmingham arrêté pour meurtre

Des agents médico-légaux de la police recueillent des preuves sur Hurst Walk, à l’intérieur d’un cordon à Hurst Street, à la suite d’un incident majeur au couteau dans le centre de Birmingham (OLI SCARFF / AFP via Getty)

Après les horribles coups de couteau de Birmingham, la police a arrêté un homme soupçonné de meurtre et sept chefs d’accusation de tentative de meurtre.

L’homme, 27 ans, a été arrêté à une adresse à Selly Oak, Birmingham, vers 4 heures du matin lundi matin (7 septembre) après que la police a travaillé toute la nuit pour retrouver le suspect, à la suite d’une vague de coups de couteau dans le village gay de la ville dimanche matin. (6 septembre).

Le suspect de Birmingham est toujours en garde à vue en lien avec les attentats, qui ont fait un homme de 23 ans mort. Deux autres, un homme et une femme âgés de 19 et 32 ​​ans, ont été grièvement blessés lors de l’attaque et restent à l’hôpital dans un état critique.

Cinq autres personnes, âgées de 23 à 33 ans, se sont échappées avec des blessures non mortelles.

La police des West Midlands a déclaré un incident majeur à la suite d’une série de coups de couteau dans le village gay de Birmingham.

L’arrestation intervient après que la police des West Midlands a déclaré un incident majeur aux premières heures du dimanche matin à la suite d’informations faisant état de multiples coups de couteau dans la ville.

Le premier coup de couteau a eu lieu à Constitution Hill à 12h30 dimanche matin, avant que le tueur ne se déplace vers le sud, attaquant les gens au hasard.

D’autres ont été poignardés sur Livery Street et Irving Street, avant que le tueur n’attaque sa dernière victime sur Hurst Street, le centre du village gay de Birmingham, vers 2h20.

Aucune des victimes n’a été nommée et on ne sait pas encore si l’une des personnes poignardées est identifiée comme LGBT +.

Nous devons encore parler à tous les témoins qui ont vu ce qui s’est passé et qui ne nous ont pas encore parlé, ou à toute personne qui pourrait avoir des séquences vidéo de photos des incidents ou de l’agresseur.

Les autorités policières ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que les coups de couteau étaient motivés par la haine d’une classe protégée, selon nouvelles de la BBC.

Ils ont également déclaré que les coups de couteau ne semblaient pas être liés au terrorisme, à la violence des gangs ou au désordre.

Certaines parties de la ville de Birmingham sont restées bouclées lundi matin (7 septembre) tandis que la police poursuivait son enquête.

Les enquêteurs ont trouvé un couteau dans un drain de la ville, mais le commandant de la police de Birmingham, le surintendant en chef Steve Graham, a déclaré qu’il était «beaucoup trop tôt» pour déterminer s’il était lié aux coups de couteau.

La police fait appel au public pour obtenir des informations.

Le surintendant en chef a déclaré que les officiers avaient travaillé jusqu’au petit matin lundi matin pour retrouver le suspect des coups de couteau à Birmingham.

«Nous avons diffusé des images de vidéosurveillance du suspect et avons reçu une forte réponse du public. Je tiens à remercier tous ceux qui ont partagé notre appel et qui ont fourni des informations à l’enquête.

«Une ligne d’enquête nous a finalement conduit à une adresse dans la région de Selly Oak ce matin où un homme a été arrêté.

«Il s’agit manifestement d’un développement crucial, mais notre enquête se poursuit. Nous devons encore parler à tous les témoins qui ont vu ce qui s’est passé et qui ne nous ont pas encore parlé, ou à toute personne qui pourrait avoir des séquences vidéo de photos des incidents ou de l’agresseur. “

La police demande à quiconque a des informations sur les attaques de contacter sa hotline au 0800 056 0944. Alternativement, les gens peuvent télécharger des vidéos et des photos de la nuit via une page Web dédiée mise en place pour faciliter l’enquête.