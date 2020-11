Un suspect arrêté pour avoir agressé Rick Moranis dans la rue

Le suspect est un habitant de Manhattan qui accumule plus de 13 crimes dans son dos

Il y a plus d’un mois, Rick Moranis, acteur bien connu pour « Chérie, j’ai rétréci les enfants », reçu une agression brutale au milieu de la rue et sans aucune justification, simplement de se promener dans les rues de New York. Quelques images qui ont commencé à se répandre comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, et que, heureusement, il a pu capturer l’une des nombreuses caméras trouvées dans les rues de la Big Apple.

Cet assaut brutal sur un acteur de 67 ans, et que, heureusement, il n’a pas souffert de plus grande gravité que des ecchymoses et une terrible peur a scandalisé certains des acteurs en première ligne des médias tels que Chris Evans, qui a exhorté les autorités à retrouver le suspect. Et on en savait peu sur ce suspect, sauf qu’il portait un sweat-shirt typique qui disait «I Love NY» et certaines caractéristiques de son teint physique.

Maintenant heureusement Date limite a signalé que le NYPD a détenu un homme de Manhattan dans l’attaque, qui correspond aux descriptions et qui a plus de 13 antécédents. Il semble donc que justice soit rendue avec ce terrible incident qui a submergé Internet, non seulement à cause de la gravité des événements, mais parce que Rick Moranis est un homme âgé.

Rick Moranis reviendra sur les lieux après plusieurs décennies loin des projecteurs grâce au redémarrage de « Chérie, j’ai rétréci les enfants », qui est déjà en route et dans lequel nous aurons également Josh Gad.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂